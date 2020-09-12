Betting Insider

Okko будет показывать АПЛ в 4K в 2021 году

Букмекерская компания Olimp.bet и онлайн-кинотеатр Okko провели совместную презентацию, приуроченную к началу нового сезона в АПЛ.

По последней информации, с нового сезона на сайте Okko Спорт появятся коэффициенты для каждого матча АПЛ, а уже в начале следующего года пользователи получат возможность смотреть спортивные трансляции в прямом эфире в разрешении 4K. Некоторая часть сыгранных матчей будет доступна к просмотру в 4K ближе к концу текущего года. Об этом сообщает главный редактор Betting Insider Михаил Даньшин.

Источник – презентация Okko Спорт

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Александр Шмурнов47.4% WR-3.51% ROI
2.15Победа ПСЖ и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Марсель|Лига 1
ПСЖ — Марсель|Лига 1
Без разговоров о Париже нам не обойтись! Очень тяжелый сезон ждет “ПСЖ”. Титул ведь не завоевали, но звание получили. Пусть “финалист Лиги чемпионов” - это не трофей, но все равно высокий уровень.

Этот уровень нужно не просто поддерживать, а нужно развить успех и попытаться выиграть ЛЧ, А чемпионат Франции - это трамплин. Если ты не играешь здорово в Лиги 1, то ты вряд ли будет представлять опасность на самой вершине в плей-офф Лиги чемпионов. Нет ничего удивительно в поражении “Лансу”. Все-таки команда давно не играла - был отдых, плюс коронавирус. Тем более, “Ланс” - это закрытая команда. Сейчас игра с “Марселем”, который уже более открытый.

Здесь нужно не просто выигрывать, но и показывать свой футбол в любом составе. Игроков экстра-класса у Парижа хватает и без тех, кто сейчас в лазарете с ковидом. “Марсель”, скорее, команда открытая и раскрепощенная. Если позволите пошутить - это команда с низкой социальной ответственностью. То есть она любит играть в легкий футбол. Учитывая взаимоотношение команд, статус этого противостояния, состояние клубов, я уверен, что будет забито много мячей.

Ставлю на то, что Париж победит и будет “верх”. Я не рассматриваю вариант с “обе забьют”, потому что может быть и 3:0 в одну сторону. Во Франции такое бывает, что даже самые топовые матчи проходят “низом”, но здесь я рассчитываю на то, что никаких сенсаций не будет.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.53
Betting Expert "John Lock"67.4% WR7.49% ROI
2.28Обе команды забьют - Да
ПСЖ — Марсель|Лига 1
ПСЖ — Марсель|Лига 1
Будет интересно понаблюдать кого поставит на игру Томас Тухель, который похоже надолго останется в ПСЖ, несмотря на поражение в финале Лиги Чемпионов. Сильным мира сего видится, что парижане начнут терять очки без половины основы. 

Поэтому “Марселю” выпал уникальный случай, чтобы отобрать очки у чемпиона последних трех лет. Команда Андре Виллаша-Боаша играет в очень резкий и быстрый футбол, К тому же клуб смог по итогам прошлого сезона пробиться в главный еврокубковый турнир, а у лидеров команды удерживать не придется, они и сами останутся. Для “Марселя” сейчас важно себя показать на старте сезона с самой лучшей стороны, потому что болельщики могут снова отвернуться от команды, а игроки уже знают как тяжело возвращать их доверие.

Думаю, что хорошо будет смотреться ставка "обе забьют".
0
Повторить за 2.45
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