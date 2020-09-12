Okko будет показывать АПЛ в 4K в 2021 году

Букмекерская компания Olimp.bet и онлайн-кинотеатр Okko провели совместную презентацию, приуроченную к началу нового сезона в АПЛ.

По последней информации, с нового сезона на сайте Okko Спорт появятся коэффициенты для каждого матча АПЛ, а уже в начале следующего года пользователи получат возможность смотреть спортивные трансляции в прямом эфире в разрешении 4K. Некоторая часть сыгранных матчей будет доступна к просмотру в 4K ближе к концу текущего года. Об этом сообщает главный редактор Betting Insider Михаил Даньшин.

Источник – презентация Okko Спорт