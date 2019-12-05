РПЛ обогнала АПЛ по объему ставок на 31%. Букмекеры связывают это с отсутствием общедоступных трансляций на ТВ

Весной 2019 года «Рамблер» объявил о покупке эксклюзивных прав на показ АПЛ в России и дистрибуции трансляций английского футбола с помощью принадлежащего ему стримингового сервиса Okko. Сообщалось, что «Рамблер» предложил за показ АПЛ 7 млн евро.

По информации Betting Insider из нескольких источников в российских букмекерских конторах, количество ставок на АПЛ по ходу матча (в лайве) в новом сезоне сократилось на 30%, а общая сумма ставок снизилась примерно на 10%.

Букмекеры связывают этот факт с тем, что матчи Премьер-лиги больше недоступны на федеральном ТВ, а также с тем, что стоимость подписки на Okko для любителей английского футбола возросла по сравнению с предыдущим сезоном (месячная подписка на футбольные каналы «Матча» составляла 229 рублей, на Okko – 549 рублей).

РПЛ обогнала АПЛ по объему ставок на 31%

На пресс-конференции «Лиги ставок», посвященной подведению итогов 2019 года, стало известно еще больше подробностей о состоянии рынка беттинга в России.

По статистике букмекерской компании РПЛ в 2019 стала самой популярной футбольной лигой у игроков на ставках, отставание других чемпионатов:

Ла лига (-27%);

АПЛ (-31%);

Серия А (-41%);

Бундеслига (-62%);

Лига 1 (-63%).

«По итогам предыдущего года мы видели, что объем ставок на РПЛ и на АПЛ совпадают. В этом году интерес к российскому чемпионату вырос еще больше, и отставание английского чемпионата составило уже 31%. При этом в лайве на АПЛ стали ставить значительно меньше – примерно 2/3 разницы делают именно такие ставки.

Общая сумма ставок (на АПЛ – прим. Betting Insider) снизилась примерно на 10%. Произошло это в том числе из-за недоступности для большинства клиентов видеотрансляций, которые ушли в сегмент платного телевидения», – прокомментировал Дмитрий Павловский, вице-президент «Лиги ставок».

Также он объяснил, как влияет отсутствие общедоступных телетрансляций:

«Ставки на спорт это все-таки не удача, а в большей части аналитика и персональное мнение. Без видеотрансляций нет почвы для принятия решения – естественным образом, интерес клиентов к ставкам на АПЛ снизился».







Напомним, что недавно СМИ сообщили о возможной конкуренции «Яндекса» и Rambler Group «Газпром-Медиа» в переговорах за право транслировать матчи еврокубков. При этом, «Яндекс» уже транслирует матчи НХЛ и ФНЛ.

Кроме того, в числе претендентов на медиаправа футбольных чемпионатов есть и онлайн-кинотеатр ivi, который уже приобрел у «Газпром-медиа» субправа на трансляции футбольных турниров в текущем цикле.

А как вы ставите на АПЛ? Пишите в комментариях

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