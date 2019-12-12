Новым спортивным директором «Динамо» может стать Олег Яровинский

Пост спортивного директора «Динамо» готовится занять Олег Яровинский. Об этом корреспонденту Betting Insider сообщил надежный источник, знакомый с ситуацией. Соглашение может быть подписано уже на ближайшей встрече Яровинского с руководством московского клуба, которая должна пройти на этой неделе.

Ранее Олег Яровинский работал в ФК «Москва» и «Крылья Советов» и ЦСКА, где он сначала возглавлял селекционный отдел, а позже стал спортивным директором. Два последних места работы Яровинского: тренерский штаб Леонида Слуцкого в британском «Халле» и голландском «Витессе». Оба клуба Яровинский покинул вместе со Слуцким.

В течение 2019-го года на должности спортивного директора «Динамо» работали Роман Широков и Роман Орещук. Первый был уволен еще весной, второй – в октябре вместе с тренером Хохловым.

Напомним, что в летнее межсезонье «Динамо» потратило более 35 млн евро на приобретение новых футболистов. Несмотря на это, первую половину сезона РПЛ команда закончила на 8-ом месте, набрав 24 очка.

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