Кэф на увольнение Сульшера упал в четыре раза после поражения от «Уотфорда». Букмекеры уже назвали, кто его заменит

В 18 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» со счетом 0:2 и спустился на восьмое место в турнирной таблице. Поражение стало для команды шестым в сезоне.

После этого букмекеры обвалили котировки на следующее увольнение в чемпионате. На то, что Оле-Гуннар Сульшер покинет свой пост, сейчас можно поставить за 5.5 (до матча коэффициент был 20).

Также букмекеры обновили шансы других специалистов возглавить клуб. По их мнению, главным фаворитом на замену Сульшеру является бывший тренер «Тоттенхэма»:

Маурисио Почеттино (свободный агент) – 1.69 ;

; Брендан Роджерс («Лестер Сити») – 11 ;

; Массимилиано Аллегри (свободный агент) – 11 ;

; Ральф Рангник («РБ Лейпциг») – 15 ;

; Майкл Каррик (ассистент главного тренера «МЮ») – 21.

Напомним, что Оле-Гуннара Сульшера назначили главным тренером «Юнайтед» в марте прошлого сезона. С норвежцем был заключен трехлетний контракт, который закончится в 2022 году.

Уволят ли Сульшера, и кто станет следующим тренером «МЮ»? Пишите в комментариях

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