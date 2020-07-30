Источник изображения: https://fcska.ru/media/photo/4...

СКА Хабаровск начнет новый сезон Олимп-ФНЛ в форме с логотипом нового спонсора. Центральное место на экипировке армейцев займет надпись Olimp.bet.

«Совместно с БК «Олимп» мы будем продолжать развитие СКА и повышать уровень всех подразделений», – заявил гендиректор футбольного клуба Алексей Кандалинцев.

«СКА — флагман, центр притяжения, один из главных клубов Дальнего Востока. Уверен, что хабаровские армейцы совсем скоро вернутся в элиту российского футбола», – добавил Константин Гусев, директор по развитию БК «Олимп».





Напомним, что это не единственный договор с клубом, подписанный БК «Олимп» за последнее время. Ранее букмекер объявил о подписании спонсорского соглашения с «Торпедо».

Также букмекерская компания «Олимп» является титульным спонсором ФНЛ, ПФЛ, а также матча за Суперкубок России по футболу.



Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

После травмы Мбаппе шанс «ПСЖ» пройти в 1/2 ЛЧ снизился, считают букмекеры

Петр Кипа: «Клубы BingoBoom – пятизвездочный турецкий отель». Смотрите новое интервью – на YouTube

Почему не стоит ставить на плей-офф НБА-2020