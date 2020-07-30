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У СКА Хабаровск новый спонсор-букмекер – «Олимп»

Источник изображения: https://fcska.ru/media/photo/4...

СКА Хабаровск начнет новый сезон Олимп-ФНЛ в форме с логотипом нового спонсора. Центральное место на экипировке армейцев займет надпись Olimp.bet.

«Совместно с БК «Олимп» мы будем продолжать развитие СКА и повышать уровень всех подразделений», – заявил гендиректор футбольного клуба Алексей Кандалинцев.

«СКА — флагман, центр притяжения, один из главных клубов Дальнего Востока. Уверен, что хабаровские армейцы совсем скоро вернутся в элиту российского футбола», – добавил Константин Гусев, директор по развитию БК «Олимп».


Напомним, что это не единственный договор с клубом, подписанный БК «Олимп» за последнее время. Ранее букмекер объявил о подписании спонсорского соглашения с «Торпедо».

Также букмекерская компания «Олимп» является титульным спонсором ФНЛПФЛ, а также матча за Суперкубок России по футболу.

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Александр Шмурнов46.7% WR-5.76% ROI
1.84Обе команды забьют - Да
Бенфика — Порту|Кубок Португалии
Бенфика — Порту|Кубок Португалии
История довольно простая. "Бенфика" проиграла финиш португальского чемпионата. "Порту" стал чемпионом, да еще и с запасом.

Однако, не сказать, что у "Бенфики" прямо все развалилось. Да, там будет новый тренер. Команде придется перестраиваться. С мячом зато все в прядке. Они играли не так скверно, особенно, когда набрали ход. Было два поражения, а потом "Бенфика" пошла-пошла догонять, но все же "Порту" удержался в своей победной серии.

Мне кажется, что финал - это та история, которая не предполагает отсутствие настоящих эмоций, отсутствие веры в себя. В результате я вижу в этом матче настоящую упорную борьбу, и вполне равную.

Конечно, "Порту" - фаворит. Линия нам говорит об этом. Я бы не сказал, что у "Порту" будет какой-то запас. Полагаю, что матч должен развиваться примерно в равной борьбе, и обе команды должны забить. Вот такой вывод.

У "Порту", который может в каком-то матче и шесть мячей забить, у которого все летит, крылья за спиной растут благодаря титулу, больше шансов выиграть этот матч. Но в сухую победу 1:0 или 0:0, овертайм и пенальти я не верю.

Думаю, что забьют и те, и другие. Вас призываю верить в результативный футбол тоже, хотя Португалия в этом плане довольно сложная. Ставлю на то, что обе команды забьют. Почти двойку мы за это получим. Стоит поболеть.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.84
Владислав Радимов40.2% WR-12.56% ROI
2.48Победит Атлетико
РБ Лейпциг — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
РБ Лейпциг — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
«Лейпциг» – хорошая команда, которая много атакует, но играет авантюрно. Для «Атлетико» тот футбол, который показывает «Лейпциг», очень подходит. Считаю, что мадридцы одержат чистую победу в основное время.

Я ходил в этом сезоне на матч «Зенит» – «Лейпциг», и мне очень понравилась команда Нагельсмана. Хотя он и молодой специалист, но смог отладить очень сильную командную игру. Каждый футболист на поле знает, что делать. «Лейпциг» постоянно прессингует, но «Атлетико» умеет терпеть – об этом знают все.

Мадридцы здорово прошли отрезок после карантина. Симеоне умеет готовить клуб, выводить его на пик формы, когда это нужно. К Лиге чемпионов команда готова.

Если выбирать, у кого игра интересней, то это «Лейпциг». Зато «Атлетико» играет на результат. Если бы команда из Мадрида играла в открытый футбол против «Ливерпуля» на предыдущей стадии плей-офф, то вряд ли она выступала в четвертьфинале. Учитывая грамотную игру в обороне, думаю, «Атлетико» выиграет и не пропустит.

Источник: Legalbet
0
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