«Торпедо» подписал контракт с новым беттинг-партнером БК «Олимп»

Букмекерскаская компания «Олимп» и московское «Торпедо» заключили партнерское соглашение.
«Уверен, наше сотрудничество получится взаимовыгодным, плодотворным и эффективным. Наш клуб получит надежного партнера, с которым будет работать не один сезон, а болельщики станут участниками интересных совместных историй», – заявил президент «Торпедо» Денис Маслов.
«Стать официальным спонсором «Торпедо» для нас большая честь. Надеюсь, что лого «Олимпа» теперь неразрывно связано с буквой «Т» на груди футболистов «Торпедо». Вместе к новым победам!» – добавил Константин Гусев, директор по развитию БК «Олимп».
Напомним, что с 2018 года по 2020-й «Торпедо» сотрудничал с букмекерской компанией BingoBoom.
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