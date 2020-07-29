«Торпедо» подписал контракт с новым беттинг-партнером БК «Олимп»

Букмекерскаская компания «Олимп» и московское «Торпедо» заключили партнерское соглашение.

«Уверен, наше сотрудничество получится взаимовыгодным, плодотворным и эффективным. Наш клуб получит надежного партнера, с которым будет работать не один сезон, а болельщики станут участниками интересных совместных историй», – заявил президент «Торпедо» Денис Маслов.

«Стать официальным спонсором «Торпедо» для нас большая честь. Надеюсь, что лого «Олимпа» теперь неразрывно связано с буквой «Т» на груди футболистов «Торпедо». Вместе к новым победам!» – добавил Константин Гусев, директор по развитию БК «Олимп».

Напомним, что с 2018 года по 2020-й «Торпедо» сотрудничал с букмекерской компанией BingoBoom.

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