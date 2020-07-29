Betting Insider

«Торпедо» подписал контракт с новым беттинг-партнером БК «Олимп»

Букмекерскаская компания «Олимп» и московское «Торпедо» заключили партнерское соглашение. 

«Уверен, наше сотрудничество получится взаимовыгодным, плодотворным и эффективным. Наш клуб получит надежного партнера, с которым будет работать не один сезон, а болельщики станут участниками интересных совместных историй», – заявил президент «Торпедо» Денис Маслов.

«Стать официальным спонсором «Торпедо» для нас большая честь. Надеюсь, что лого «Олимпа» теперь неразрывно связано с буквой «Т» на груди футболистов «Торпедо». Вместе к новым победам!» – добавил Константин Гусев, директор по развитию БК «Олимп».

Напомним, что с 2018 года по 2020-й «Торпедо» сотрудничал с букмекерской компанией BingoBoom.

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Мираббос Аскаров81.8% WR3.35% ROI
1.53Победит ПСЖ
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Прогноз на матч ПСЖ – Лион

ПСЖ во Франции доминирует уже несколько сезонов подряд и просто штампует подобные трофеи пачками. Понятно, что для Неймар и компании приоритет – это Лига чемпионов, но не отказываться же от престижной чашки. Тем более есть возможность приобрести игровой тонус в официальном матче. Меньше недели назад парижане уже взяли Кубок страны, с трудом обыграв “Сент-Этьен”, но главный итог той встречи – потеря Килиана Мбаппе. Лучший форвард выбыл на три недели. Слишком большая цена.

“Лион” не проводил официальных встреч с марта. Команда играла несколько спаррингов с очень серьезными командами. Выиграла четыре встречи из пяти – в соперниках были “Гент”, “Антверпен” и “Селтик”, но ПСЖ – это другой уровень сопротивления. ПСЖ просто сильнее и не даст Лиону шанса. 

Мое мнение они будет играть осторожно есть ещё много вариантов например 1х тм 4.5, тм 3.5, тм 4. Я решил ставить победу Парижан п1 кф 1.52 надеюсь данная ставка пройдёт. Всем удачи пока
Как вы думаете?
8
Повторить за 1.52
Alex Werner59.3% WR1.48% ROI
1.95Победа ПСЖ и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Кубок Французской Лиги🇫🇷
ПСЖ - Лион
В прошлой игре ПСЖ победил Сент-Этьен с минимальным счётом, всё из-за того, что Сент-Этьен поставил «автобус».
ПСЖ уж очень давно не проигрывает, команда уверенно обыгрывает своих «конкурентов», равных нет, кто мог бы составить конкуренцию. Да, Мбаппе получил травму и выбыл где-то на 3 недели, но и у команды есть кому заменить.
Лион, это уже не Сент-Эьтен, в этой команде, достаточно, игроков способные забивать, да и команда не ставит «автобус», пытается атаковать и как-то отличаться.
Собственно, бесспорно П1 и чтобы было интересно выбираю ТБ2,5. П1 и ТБ2,5 за хороший коэффициент.
Всем удачи😊
1
Повторить за 1.95
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