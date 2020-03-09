Олимпиада-2020 может не состояться из-за угрозы короновируса. Букмекеры открыли специальную линию на отмену летних игр

Международный Олимпийский комитет заявил, что летние игры в Токио в этом году пройдут в запланированные сроки (с 24 июля по 9 августа). Однако из-за угрозы коронавируса букмекеры открыли линию на отмену спортивного события:

4.5 — коэффициент BingoBoom на то, что Олимпиада-2020 не состоится.

Напомним, что японская финансовая корпорация Nikko Securities заявила, что Игры будут отменены в том случае, если к июлю не удастся остановить распространение эпидемии.

Финансовые аналитики спрогнозировали сколько потеряет бюджет страны-организатора в случае, если ОИ-2020 отменят. По их оценкам сумма может превысить 74,2 млрд. долларов США, годовой рост ВВП снизится на 1,4%, а доходы японских корпораций обрушатся на 24,4%.

Отменят ли Олимпиаду-2020? Пишите в комментариях

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