БК Олимп КЗ доступ к сайту, как зайти на сайт букмекерской конторы Олимп KZ

На сегодняшний день в Республике Казахстан приостановлена деятельность букмекерской конторы «Олимп». Также не работает сайт компании, в связи с чем многие пользователи лишились доступа к личному кабинету. Не можете войти в свой кабинет букмекера «Олимп», чтобы вывести деньги с депозита? Мы расскажем, как это можно сделать.

Решение проблемы

В 2019 году букмекерская контора в результате проверок со стороны прокуратуры и налоговой инспекции РК была объявлена банкротом. Затем было приостановлено действие казахстанской лицензии букмекера. В результате этого на текущий момент «Олимп» не может принимать ставки на территории Республики Казахстан, а также доступ к официальному сайту на территории страны заблокирован.

Но важно понимать, что сама компания продолжает свою деятельность, так как является всемирной сетью. Помимо казахстанской, букмекер имеет множество других лицензий, в том числе лицензию Кюрасао. Поэтому, если вы не можете зайти на сайт и вывести заработанные деньги, решение есть!

Получить доступ к счету и вывести необходимую денежную сумму можно с помощью зеркала БК «Олимп». Найти адрес зеркала можно на нашем сайте.

Что такое зеркало букмекера?

Зеркала – это дополнительные или вспомогательные доменные имена, позволяющие открыть сайт букмекерской компании. Они предусматриваются и разрабатываются руководством компаний специально для тех ситуаций, когда пользователи не могут по ряду причин зайти на официальный сайт.

Если говорить о функционале, интерфейсе и технических характеристиках, зеркало – это точно такой же сайт, что и официальный заблокированный ресурс. Здесь представлены те же опции и возможности для посетителей. Единственное отличие заключается в его адресе. При использовании зеркального сайта все клиентские сведения загружаются с официального сервера букмекерской конторы. Зеркало «Олимпа» представлено на нашем сайте.

В ситуации с казахстанской блокировкой зеркальная площадка является оптимальным решением для открытия доступа к аккаунту. Сделать это достаточно просто: просто введите логин и пароль.

Также в ряде случаев зеркало используется при перегрузках основного сервера. Как правило, в выходные и праздничные дни количество посетителей увеличивается и отмечается нестабильная работа официальной платформы. Если вы наблюдаете такую ситуацию у букмекера, вы можете войти через зеркало и выполнять различные операции более комфортно.

Как вывести деньги с зеркального сайта?

Чтобы выполнить вывод средств, необходимо пройти те же шаги, что при работе с официальным ресурсом или мобильным приложением. Как говорилось ранее, зеркало имеет только одно отличие – доменное имя, а все остальное сохраняется. Следовательно, после авторизации пользователь будет перенаправлен в свой личный кабинет. Все последующие финансовые операции совершаются уже из кабинета. Итак, чтобы вывести средства, необходимо сделать следующее: