После санкций WADA букмекеры обвалили коэффициент на победу российских спортсменов в медальном зачете Олимпиады-2020

По решению WADA Россия сможет выступить на летних Олимпийских играх 2020 в Токио только под нейтральным флагом. После этого, букмекерские компании открыли специальную линию на то, как пройдут международные старты:

Часть российских спортсменов выступит на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом – 1.40 ;

; Все российские спортсмены выступят под национальным флагом – 2.72 ;

; Российские спортсмены откажутся выступать на Олимпиаде – 5.80.

Также букмекеры оценили шансы сборных на победу в турнире по количеству золотых медалей:

США – 1.1; Китай – 12.5; Великобритания – 17; Япония – 12; Германия – 36; Южная Корея – 36; Россия/спортсмены из России – 51 (до запрета давали коэффициент 25 – прим. Betting Insider); Франция – 151; Австралия – 251; Голландия – 251.

Будете ли вы смотреть Олимпиаду без участия российских спортсменов?

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