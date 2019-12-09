После санкций WADA букмекеры обвалили коэффициент на победу российских спортсменов в медальном зачете Олимпиады-2020

По решению WADA Россия сможет выступить на летних Олимпийских играх 2020 в Токио только под нейтральным флагом. После этого, букмекерские компании открыли специальную линию на то, как пройдут международные старты:
- Часть российских спортсменов выступит на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом – 1.40;
- Все российские спортсмены выступят под национальным флагом – 2.72;
- Российские спортсмены откажутся выступать на Олимпиаде – 5.80.
Также букмекеры оценили шансы сборных на победу в турнире по количеству золотых медалей:
- США – 1.1;
- Китай – 12.5;
- Великобритания – 17;
- Япония – 12;
- Германия – 36;
- Южная Корея – 36;
- Россия/спортсмены из России – 51 (до запрета давали коэффициент 25 – прим. Betting Insider);
- Франция – 151;
- Австралия – 251;
- Голландия – 251.
Будете ли вы смотреть Олимпиаду без участия российских спортсменов?
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