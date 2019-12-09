Betting Insider

После санкций WADA букмекеры обвалили коэффициент на победу российских спортсменов в медальном зачете Олимпиады-2020

По решению WADA Россия сможет выступить на летних Олимпийских играх 2020 в Токио только под нейтральным флагом. После этого, букмекерские компании открыли специальную линию на то, как пройдут международные старты:

  • Часть российских спортсменов выступит на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом – 1.40;
  • Все российские спортсмены выступят под национальным флагом – 2.72;
  • Российские спортсмены откажутся выступать на Олимпиаде – 5.80.

Также букмекеры оценили шансы сборных на победу в турнире по количеству золотых медалей:

  1. США – 1.1;
  2. Китай – 12.5;
  3. Великобритания – 17;
  4. Япония – 12;
  5. Германия – 36;
  6. Южная Корея – 36;
  7. Россия/спортсмены из России – 51 (до запрета давали коэффициент 25 – прим. Betting Insider);
  8. Франция – 151;
  9. Австралия – 251;
  10. Голландия – 251.

Будете ли вы смотреть Олимпиаду без участия российских спортсменов?

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