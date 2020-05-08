«Эксперт по ставкам» из Арабских Эмиратов соблазнил омичку и лишил ее 32 тысяч рублей

В полицию Омска обратилась 30-летняя девушка, которая стала жертвой мошенников. Она заняла деньги у родственников с целью заработать на спортивных ставках и отправила их аналитику-букмекеру, который якобы проживает в ОАЭ.

В одной из социальных сетей девушка наткнулась на прямой эфир, где его автор рассказывал о том, как заработал много денег с помощью аналитика. Девушка почитала отзывы о сотрудничестве, нашла его контакты и самостоятельно с ним связалась.

Аферист представился жителем ОАЭ и даже показал девушке вид со своего окна. Видимо, девушка была в восторге от увиденного, так как сразу согласилась перевести средства на банковскую карту беттинг-эксперта.

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«Он сказал сначала 30 тысяч. Потом я добавила еще 2. Так я перевела 32 тысячи. Утром написал, что депозит пополнен, и они начинают работать, а ждать нужно от 3 часов до суток. Он выставлял скрины программы, в которой делает ставки», – рассказывает омичка.

Жертва афериста рассчитывала, что в течение суток ее депозит будет увеличен в два раза. Когда же каппер перестал выходить на связь, жительница Омска обратилась в полицию. В настоящий момент полиция проверяет достоверность данных.

Будьте бдительны и не ведитесь на красивые обещания «успешных» капперов! Бесплатный сыр – только в мышеловке.

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