«Игроков отстранят от ЧМ и ЧЕ». Президент УЕФА, легенды АПЛ и даже Хабиб выступили против Суперлиги
Мы собрали самые интересные реакции на создание Суперлиги. Начнем с человека, который выступил инициатором создания турнира.
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Заявление Переса
«Мы собираемся помочь футболу всех уровней занять достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более 4 миллиардов поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков» — заявил Перес.
Как отреагировали в УЕФА?
По сообщениям прессы, УЕФА уже успел забанить всех участников Суперлиги на следующий сезон ЛЧ. Впрочем, эти команды и так не собирались там выступать.
УЕФА намерен подать иск на 50 млрд евро против всех клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге.
Более того, президент УЕФА Алексендер Чеферин заявил:
«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные».
Национальные чемпионаты угрожают сослать команды в низший дивизион
СМИ вчера сообщали, что АПЛ может понизить участников Суперлиги в дивизион ниже, а также лишить всех титулов. Эту идею поддержал и бывший игрок «МЮ» Гарри Нэвилл.
Реакция Гарри Нэвилла
«Из-за мыслей об этом я даже не могу сконцентрироваться на игре («МЮ» против «Бернли»). Проворачивать такое в разгар пандемии — это настоящий скандал. «Юнайтед» и остальным из шестерки больших клубов, подписавшихся на эту идею, должно быть стыдно за себя.
Европейская футбольная лига? «Арсенал» поддержал эту идею? Да они только что сыграли в ничью с «Фулхэмом»! «МЮ» играет вничью с «Бернли»!
Они должны вычесть очки у каждого из этих клубов. Пусть вычтут очки у всех них. Делать такое посреди сезона — это посмешище».
Реакция Гарри Линекера
«Футбол без своих фанатов — ничто. За последние 12 месяцев мы лишь убедились в этом.
Если фанаты выступят сплоченно против этой антифутбольной финансовой пирамиды, ее можно будет остановить».
Реакция Каррагера
«Меня тошнит, что репутация «Ливерпуля» так подрывается. Постыдный капитализм «МЮ» меня не удивляет» — заявил англичанин.
Отреагировали и власти Великобритании
Министр спорта Великобритании Оливер Дауден намерен применить жесткие санкции в отношении английских клубов, который подписались на участие в Суперлиге.
А что говорят игроки клубов Суперлиги?
Дэниэл Поденсе из «Вулверхэмптона опубликовал в инстаграме следующее:
«Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана... Соло Кака... «Ливерпуль» в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф. Это вещи, которые в действительности нельзя купить».
Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш разместил ссылку на этот пост в сторис своего инстаграма и написал: «Dreams can’t be buy (правильно – bought, «мечты нельзя купить»
Что сказали в РПЛ?
Вот что сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.
«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги.
Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.
Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.
Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему»
«Спартак» уже успел обратиться к участникам Суперлиги
Свое слово сказал и Хабиб Нурмагомедов
«No way», – написал бывший чемпион UFC в инстаграме. В переводе с английского это значит «Ни за что».