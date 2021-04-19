«Игроков отстранят от ЧМ и ЧЕ». Президент УЕФА, легенды АПЛ и даже Хабиб выступили против Суперлиги

Мы собрали самые интересные реакции на создание Суперлиги. Начнем с человека, который выступил инициатором создания турнира.

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Заявление Переса

«Мы собираемся помочь футболу всех уровней занять достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более 4 миллиардов поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков» — заявил Перес.

Как отреагировали в УЕФА?

По сообщениям прессы, УЕФА уже успел забанить всех участников Суперлиги на следующий сезон ЛЧ. Впрочем, эти команды и так не собирались там выступать.

УЕФА намерен подать иск на 50 млрд евро против всех клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге.

Более того, президент УЕФА Алексендер Чеферин заявил:

«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные».

Национальные чемпионаты угрожают сослать команды в низший дивизион

СМИ вчера сообщали, что АПЛ может понизить участников Суперлиги в дивизион ниже, а также лишить всех титулов. Эту идею поддержал и бывший игрок «МЮ» Гарри Нэвилл.

Реакция Гарри Нэвилла

«Из-за мыслей об этом я даже не могу сконцентрироваться на игре («МЮ» против «Бернли»). Проворачивать такое в разгар пандемии — это настоящий скандал. «Юнайтед» и остальным из шестерки больших клубов, подписавшихся на эту идею, должно быть стыдно за себя.

Европейская футбольная лига? «Арсенал» поддержал эту идею? Да они только что сыграли в ничью с «Фулхэмом»! «МЮ» играет вничью с «Бернли»!

Они должны вычесть очки у каждого из этих клубов. Пусть вычтут очки у всех них. Делать такое посреди сезона — это посмешище».

Реакция Гарри Линекера

«Футбол без своих фанатов — ничто. За последние 12 месяцев мы лишь убедились в этом.

Если фанаты выступят сплоченно против этой антифутбольной финансовой пирамиды, ее можно будет остановить».

Реакция Каррагера

«Меня тошнит, что репутация «Ливерпуля» так подрывается. Постыдный капитализм «МЮ» меня не удивляет» — заявил англичанин.

Отреагировали и власти Великобритании

Министр спорта Великобритании Оливер Дауден намерен применить жесткие санкции в отношении английских клубов, который подписались на участие в Суперлиге.

А что говорят игроки клубов Суперлиги?

Дэниэл Поденсе из «Вулверхэмптона опубликовал в инстаграме следующее:

«Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана... Соло Кака... «Ливерпуль» в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф. Это вещи, которые в действительности нельзя купить».

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш разместил ссылку на этот пост в сторис своего инстаграма и написал: «Dreams can’t be buy (правильно – bought, «мечты нельзя купить»



Что сказали в РПЛ?

Вот что сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги.

Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему»

«Спартак» уже успел обратиться к участникам Суперлиги

Свое слово сказал и Хабиб Нурмагомедов

«No way», – написал бывший чемпион UFC в инстаграме. В переводе с английского это значит «Ни за что».

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