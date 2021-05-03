Betting Insider

Опрос Betting Insider. Как переживаешь поражения в ставках?

автор Михаил Даньшин

Поражения – неизбежная часть любого вида спорта. В жизни любого каппера рано или поздно также встречаются проигрыши. У кого-то не заходит последнее событие в экспрессе, кто-то же поставил крупную сумму на небольшой коэффициент. 

Мы решили узнать, а как вы переживаете поражения в в ставках? Берете паузу, анализируете причины или же просто не обращаете внимание?

Поделитесь своим мнением в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.1% ROI
Если ворошить всю долгую ставочную историю, то всегда по разному. Бывали моменты,что очень большие надежды на тот или иной матч и на ту или иную ставку, но она не заходит.. Тогда очень в душе болезненно.Естественно начинает играть симптом отыгрыша и подобные чувства. 
Бывали случаи, что вроде бы ты в плюсе за тот или иной период и проигрыш тысяч 5-10 не столь болезненно воспринимается)
Можно долго в этом копаться и ворошить)
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Капперник
66.3% WR4.3% ROI
Когда я начинал, очень болезненно реагировал, ведь свои личные деньги сливал! Обидно было, депрессия. Но со временем стал более спокойным в этом плане. Аналитика да и только
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Как хобби!)
62.9% WR-0.15% ROI
Не как🤣
Просто немного замедляю процесс, в принципе этот момент я уже ожидаю.
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Nikita Kolesnikov🍀
42.3% WR-2.77% ROI
Вообще если ставить по уму, то нужно перед ставкой подумать готов ли ты потерять сумму которую ты ставишь. Ты должен представить, что у тебя этих денег уже нет. Тогда и анализировать проще. Ведь местами ты можешь сыграть более агрессивно, но не делаешь этого из-за боязни потерять сумму. Или у тебя чуйка, которая тебя не подвела, а ты не ставил на это событие, хотя бы "символическую" сумму. 
В общем это я к чему, менеджмент банка очень важен в ставках. И если ты не можешь распределить банк для ставок, то ты и не можешь ставить хладнокровно, без азарта. И всегда переживаешь болезненно. 
Нужно думать головой в первую очередь. Без азарта!
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