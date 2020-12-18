Betting Insider

Опрос Betting Insider. Камбэк, из-за которого проиграла ваша ставка?

В недавнем интервью комментатор Константин Генич рассказал о проигрыше своей ставки: его команда вела 4:0 к 65 минуте, но игра закончилась со счетом 4:4. Помните самые громкие камбэки? «Барселона» – «ПСЖ» в 2016, «Барселона» – «Ливерпуль» в 2019-м, а классика – стамбульский финал ЛЧ в 2005-го?

Расскажите в комментариях о своей проигранной ставке в матче, где случился эпичный камбэк!

Комментарии
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
Обычно все пишут о футболе, а я напишу о диком камбэке в теннисе, который запорол мне возможный выигрыш в размере 10.000 рублей. Дело было так. Собрал двойник и одной из ставок была волевая победа Уго Умбера над Милошем Раоничем, которая практически зашла, но при счете 5:1 на решающем тай-брейке француз знатно обделался. Общий коэффициент двойника был чуть более 20.
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Мариям тч
45.5% WR-0.89% ROI
Барселона
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Кайрат Болатулы1
66.7% WR4.24% ROI
матч Ливерпуля я Оз взял
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Валера Мороз
42% WR-9.9% ROI
слабо тренер барселона
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Всеволод Кудрявцев
36.7% WR-8.48% ROI
Это было на днях буквально, экспресс с коэффициентом 56 не зашёл из-за победы Айнтрахта над Боруссией М, первые вели 3-1, Боруссия оба гола в доп. время если я не ошибаюсь!
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Вячеслав Марков2
45.2% WR-5.45% ROI
Химки - Локомотив
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Коля Кежин
33.3% WR-0.52% ROI
Меня подвёл ювентус, мэсси не забил пеналити. За всю историю всегда забивал, даже судьи были в шоке
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данчик кабанчик
0% WR0% ROI
Пп
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Шамиль Джафаров2
0% WR0% ROI
Нькасл-Арсенал,Арсенал вёл после 1ого тайма 4:0 и в итоге сыграли в ничью
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👑easyWin.bet👑
62.1% WR-0.07% ROI
У меня каждый матч,блин,камбэк,буквально недавно,взял в лайве матчи,5 матчей в основном тоталы,всё зашло кроме Химки Локомотив за 8 минут Химки 2 гола в конце тайма вколотили,бомбило капец как сильно,коэф ставки был 14
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Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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