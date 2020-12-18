Опрос Betting Insider. Камбэк, из-за которого проиграла ваша ставка?

В недавнем интервью комментатор Константин Генич рассказал о проигрыше своей ставки: его команда вела 4:0 к 65 минуте, но игра закончилась со счетом 4:4. Помните самые громкие камбэки? «Барселона» – «ПСЖ» в 2016, «Барселона» – «Ливерпуль» в 2019-м, а классика – стамбульский финал ЛЧ в 2005-го?
Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5