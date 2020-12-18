Опрос Betting Insider. Камбэк, из-за которого проиграла ваша ставка?

В недавнем интервью комментатор Константин Генич рассказал о проигрыше своей ставки: его команда вела 4:0 к 65 минуте, но игра закончилась со счетом 4:4. Помните самые громкие камбэки? «Барселона» – «ПСЖ» в 2016, «Барселона» – «Ливерпуль» в 2019-м, а классика – стамбульский финал ЛЧ в 2005-го?

Расскажите в комментариях о своей проигранной ставке в матче, где случился эпичный камбэк!