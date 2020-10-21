Опрос Betting Insider. Самый обидный проигрыш? Расскажите о неудачной ставке

Отмененный гол в дополнительное время из-за VAR или неожиданный нокаут на последних секундах? Причин для обидных проигрышей на ставках может быть много.
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Хоффенхайм - Црвена Звезда. Вот его доводы:
«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Все-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда».
Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.
Источник: РБ
«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Все-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда».
Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.
Источник: РБ