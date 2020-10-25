Betting Insider

Опрос Betting Insider. Как родственники относятся к тому, что ты играешь на ставках?

Принято считать, что родственники не одобряют азартные игры и беттинг. Кто-то считает это зависимостью, а кто-то пустой тратой времени. 

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Константин Генич55.7% WR-2.34% ROI
1.97Победит Реал Мадрид
Боруссия М — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия М — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 в матче Боруссия М — Реал Мадрид. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.

У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.

Источник: РБ
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1.151Победит Бавария
Локомотив — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавараская машина уничтожает абсолютно всех, практически не ошибаясь. В этой лиге чемпионов мюнхенцы уже разгромили Атлетико Мадрид, команду, которая славится своей обороной. В последних пяти матчах они забили целых 20 мячей! Да, есть некоторые кадровые проблемы, но они не значительны. Матч проходит в России, но преимуществом Локомотива это назвать нельзя. Ушёл лидер, Алексей Миранчук, Николич не может поставить стабильную игру в команде. Москвичи потеряли очки с аутсайдером чемпионата - Ротором, это был последний матч пере ЛЧ для них. В общем Бавария уничтожит Локомотив. Без вариантов.
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