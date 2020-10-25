Опрос Betting Insider. Как родственники относятся к тому, что ты играешь на ставках?

Принято считать, что родственники не одобряют азартные игры и беттинг. Кто-то считает это зависимостью, а кто-то пустой тратой времени.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 в матче Боруссия М — Реал Мадрид. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.
У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.
Источник: РБ
Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.
У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.
Источник: РБ