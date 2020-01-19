Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш ведет переговоры с клубом из Китая

Игрок «Оренбурга» Рикарду Алвеш ведет переговоры с клубом «Чангун Ятай» из Первой лиги Китая. О возможном трансфере Betting Insider стало известно из надежного источника, близкого к руководству клуба РПЛ.

Напомним, что Алвеш перешел в «Оренбург» 6 сентября 2018 года за 600 тысяч евро после трех сезонов, проведенных за «Олимпию» в Высшей лиги Словении (78 матчей, 15 голов, 2 ассиста).

В сезоне-2019/20 полузащитник сыграл в 16 матчах, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость Рикарду Алвеша в 1,2 млн евро.

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