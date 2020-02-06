Оскар-2020: ставки и коэффициенты на номинантов премии

Шансы на победу Рене Зеллвегер и Хоакина Феникса растут
Вероятность актеров стать лауреатами премии «Оскар» в номинациях «Лучший актер» и
«Лучшая актриса» стала еще выше. Аналитики букмекерской компании BingoBoom
предлагают на победу Рене Зеллвегер коэффициент 1.03, а на Хоакина Феникса – 1.02.
Ближайшим соперником Хоакина Феникса, исполнившего Джокера в одноименном
фильме Тодда Филлипса, все также остается Адам Драйвер. Актер сыграл в трагикомедии
Ноа Баумбаха «Брачная история». На победу Драйвера можно заключить пари с
коэффициентом 9.5. Хорошие шансы получить статуэтку есть и у Леонардо Ди Каприо за
роль в фильме «Однажды в Вегасе» Квентина Тарантино.
В главной женской категории основной конкурент Зеллвегер – Скарлетт Йоханссон,
которая номинирована на премию за игру в фильме «Брачная история». На ее победу
можно поставить с коэффициентом 8. Также в числе возможных лауреатов в этой
категории Синтия Эриво, исполнившая главную женскую партию в киноленте «Гарриет»
Кейси Леммонса. На ее победу в линиях букмекеров предлагается сделать ставку с
коэффициентом 23.
Напомним, церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в
театре «Долби» в Лос-Анджелесе, США.
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