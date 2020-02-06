Оскар-2020: ставки и коэффициенты на номинантов премии

Шансы на победу Рене Зеллвегер и Хоакина Феникса растут

Вероятность актеров стать лауреатами премии «Оскар» в номинациях «Лучший актер» и

«Лучшая актриса» стала еще выше. Аналитики букмекерской компании BingoBoom

предлагают на победу Рене Зеллвегер коэффициент 1.03, а на Хоакина Феникса – 1.02.



Ближайшим соперником Хоакина Феникса, исполнившего Джокера в одноименном

фильме Тодда Филлипса, все также остается Адам Драйвер. Актер сыграл в трагикомедии

Ноа Баумбаха «Брачная история». На победу Драйвера можно заключить пари с

коэффициентом 9.5. Хорошие шансы получить статуэтку есть и у Леонардо Ди Каприо за

роль в фильме «Однажды в Вегасе» Квентина Тарантино.



В главной женской категории основной конкурент Зеллвегер – Скарлетт Йоханссон,

которая номинирована на премию за игру в фильме «Брачная история». На ее победу

можно поставить с коэффициентом 8. Также в числе возможных лауреатов в этой

категории Синтия Эриво, исполнившая главную женскую партию в киноленте «Гарриет»

Кейси Леммонса. На ее победу в линиях букмекеров предлагается сделать ставку с

коэффициентом 23.



Напомним, церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в

театре «Долби» в Лос-Анджелесе, США.

Кто возьмет приз главной кинопремии года? Пишите в Комментариях

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