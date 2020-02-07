Главные награды «Оскар-2020»: фавориты и «темные лошадки» – взгляд экспертов Betting Insider

Не за горами вручение самой спорной и одновременно самой престижной награды в мире киноискусства – «Оскара». В 2020 году награждать фильмы будут в 24 номинациях. Рассказываем о синефильских предпочтениях букмекеров.

Какой фильм станет лучшим в этом году?

Утром 10 февраля все кинутся в интернет, чтобы посмотреть главную новость: кто выиграл главную номинацию премии? Вот что думают на этот счет букмекеры.

«1917». Коэффициент – 1.30.

Британская киноакадемия уже оценила кинокартину «1917», выдав сразу семь наград BAFTA, в том числе и за «лучший британский фильм». История о двух солдатах, пересекающих линию фронта, чтобы передать послание, зрителям и критикам пришлась по душе. Эксклюзивность составляет тот факт, что фильм снят одним кадром.

«Паразиты». Коэффициент – 2.97.

Южная Корея в прошлом году поразила весь мир фильмом «Паразиты». Даже те, кому не нравится азиатский кинематограф, не остались равнодушными. Один из самых противоречивых претендентов на победу: захватывающая история без звездного состава.

«Однажды в Голливуде». Коэффициент – 5.95.

Когда за дело берется Квентин Тарантино, всегда ждешь нового шедевра, вроде «Криминального чтива». Попадет ли лента «Однажды в Голливуде» в «золотую коллекцию» киноманов, неизвестно. Но на церемонии «Оскар-2020» у фильма есть шансы на победу.

«Джокер». Коэффициент – 9.90.

А ведь как хорошо все начиналось? «Джокер» взорвал всю киноиндустрию – кассовые сборы перевалили за 1 млрд долларов, а зрители были в бешеном восторге! Что изменилось за шесть месяцев? Как «Джокер» оказался за пределами даже первой тройки фаворитов на «Оскар-2020»? Узнаем утром 11 января.

Немного о статистике. Приведем фаворитов и победителей последних пяти премий в этой номинации.

2015 год. Фаворит – фильм «Отрочество». Победитель – «Бёрдмэн».

2016 год. Фаворит – «Выживший». Победитель – «В центре внимания».

2017 год. Фаворит – «Ла Ла Ленд». Победитель – «Лунный свет».

2018 год. Фаворит – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Победитель – «Форма воды».

2019 год. Фаворит – «Рим». Победитель – «Зеленая книга».

Иными словами: за последние пять лет букмекерский фаворит ни разу не выиграл!

Интересный факт, который делает, например, ставку на впечатлившего всех «Джокера» за 9.90 еще более привлекательной.

Фавориты других главных премий «Оскар-2020»

Если о лучшем фильму 2019 года букмекерские конторы еще готовы дискутировать, то будущие обладатели статуэток за «лучшую мужскую роль» и «лучшую женскую роль» у них не вызывают никаких сомнений.





Лучшая женская роль

Рене Зеллвегер должна получить первый «Оскар» в карьере за главную роль в биографической киноленте «Джуди». Зеллвегер получила за эту работу «Золотой глобус».

Интересно, что Рене уже несколько раз получала «Глобус», и считалась фавориткой в борьбе за «Оскар», но заветная «статуэтка» обходила актрису стороной. Сейчас букмекеры дают на победу Зеллвегер коэффициент 1.03.

Основная соперница Рене на церемонии – другая звездная актриса Скарлетт Йоханссон, получившая номинацию за роль в фильме «Брачная история» (коэффициент 11.50).

Лучшая мужская роль

Голливуд любит такие истории: Хоакин Феникс похудел на 24 килограмма, чтобы сыграть в фильме «Джокер». Как говорит сам актер, это «роль его мечты», и она ему, безусловно, удалась. Голливудский антигерой вызывает восхищение и симпатии публики – Хоакин Феникс одна из причин, почему. Так что коэффициент на победу 1.02 оправдан.

Отнять статуэтку у Джокера попробуют Адам Драйвер из «Брачной истории» (кэф 10.50) и Лео Ди Каприо за «Однажды в Голливуде» (25.00). Только шансов у обоих меньше, чем у медведя в фильме «Выживший».

Другие номинации

Сэм Мендес с его «1917» – фаворит в номинации «лучшая режиссура» . Коэффициент на этот исход – 1.10 ;

с его «1917» – фаворит в номинации . ; Борьба за «лучший сценарий» развернется нешуточная: «Паразиты» с коэффициентом 1.70 против «Однажды в Голливуде» с котировкой 2.45 ;

развернется нешуточная: ; Картины «Маленькие женщины» и «Кролик Джоджо» поспорят за «лучший адаптированный сценарий. Соответственно, с коэффициентами 2.85 и 1.60.

«История игрушек 4» и «Клаус» среди фаворитов за «лучший анимационный полнометражный фильм» – котировки 1.89 и 1.83 соответственно.

Автор: Максим Погодин

Читайте также:

«Оскар-2020». Все номинанты: «Однажды в Голливуде» – лучший фильм года, а Хоакин Феникс возьмет награду за роль Джокера

Футбол занимает 44% ставочного рынка, а киберспорт уже обогнал MMA – топ популярных видов спорта для ставок

Где смотреть «Оскар-2020»: когда и во сколько церемония, основные номинанты