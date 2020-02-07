Где смотреть «Оскар-2020»: когда и во сколько церемония, основные номинанты

В ночь с 9 на 10 февраля 2020 года в Лос-Анжелесе состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар» за лучшие фильмы 2019 года. С 2001 года вся кинотусовка собирается в одном и том же месте – театре «Долби», в Голливуде. Непосредственное вручение золотых статуэток начнется в 2:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет «Okko», комментировать происходящее будут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

«Оскар-2019» года побил телевизионные рейтинги нескольких последних лет. Организаторы связали успех с отсутствием ведущего и решили повторить прошлогодний эксперимент.

Победители «Оскара-2020» уже известны?

Академия кинематографических искусств, члены которой определяют номинантов и победителей, часто обвиняется в предвзятости, субъективности и даже коррупции. Основная претензия кинокритиков в том, что мнение академии связано с прокатной судьбой фильма.

New York Times вычислил схему, по которой тот или иной фильм добивается определенного успеха.

«Золотой глобус», предваряющий «Оскар», называет своих претендентов на премию, чем оказывает влияние на прокатчиков и зрителей.

Режиссеры успешных картин вкладывают максимально возможный бюджет в рекламу, становятся лидерами проката.

Берут золотую статуэтку.

У критика Роджера Эберта есть целый сайт, посвященный изобличению «Оскара»:

«Весь процесс выбора пристрастен и зависим от успеха картины. Аутсайдеры кассовых сборов редко номинируются и никогда не выигрывают. Я потерял веру в «Оскар» в тот же год, когда стал критиком – в год, когда не выиграли «Бонни и Клайд».

Журнал Cosmopolitan на днях вышел с сенсационным материалом, о том, что победители «Оскара-2020» уже известны. Однако, это оказалась пустая «липа» из твиттера церемонии, где зрителям предлагали сделать прогноз на победу.

Правда, в голосовании победил фильм «1917» британского режиссера Сэма Мендеса, который у букмекеров считается основным фаворитом.

Основные фавориты

О кинокартине «1917», описывающей суровые будни окопной жизни солдат времен Первой мировой войны, мы уже сказали. Познакомимся и с другими основными фаворитами на «лучший фильм года» по версии «Оскара-2020».

Если отталкиваться от кассовых сборов, то у «Джокера», прошумевшего на весь мир, нет конкурентов. При бюджете в 55 миллионов долларов, сборы составили более 1 млрд. Фильм, спродюсированный Тоддом Филлипсом, Брэдли Купером и Эммой Тиллинджер Коскофф представлен в 11 номинациях.

Десять номинаций у киноленты, основанной на реальных событиях в режиссуре Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (бюджет 90 – 96 млн.$, сбор 372 млн.$). Только вот критикам картина не очень «зашла», а ведь именно они сидят в жюри.

Шесть статуэток может получить южно-корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо (бюджет 11.5 млн.$ - сборы 131 млн.$). Лента ворвалась в нашу жизнь столь стремительно, что мы не успели опомниться, как мир разделился на тех, кто «за» паразитов, и тех, кто «против». Оказывается, в Южной Корее умеют делать классное кино!

За кого болеть россиянам?

В прошедшем 2019 году российское кинопроизводство не отметилось шедеврами, поэтому ни в одной из номинаций не представлено. Однако россияне могут поболеть за свою соотечественницу Дарью Кащееву, номинированную на премию «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Дарья родилась в Таджикистане, а в четыре года со всей семьей переехала в Россию. Жизнь в Москве сильно угнетала творческую личность, которая раскрылась в Чехии. Поступив в пражскую Академию искусств, Кащеева создала в ее стенах свой шедевр – короткометражный анимационный фильм «Дочь». С помощью ручной камеры и кукол Дарья рассказала историю сложных взаимоотношений отца и дочери, которую уже оценили на «студенческом «Оскаре» Student Academy Awards.

Автор: Максим Погодин

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