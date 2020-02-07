Где смотреть «Оскар-2020»: когда и во сколько церемония, основные номинанты

В ночь с 9 на 10 февраля 2020 года в Лос-Анжелесе состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар» за лучшие фильмы 2019 года. С 2001 года вся кинотусовка собирается в одном и том же месте – театре «Долби», в Голливуде. Непосредственное вручение золотых статуэток начнется в 2:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет «Okko», комментировать происходящее будут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.
«Оскар-2019» года побил телевизионные рейтинги нескольких последних лет. Организаторы связали успех с отсутствием ведущего и решили повторить прошлогодний эксперимент.
Победители «Оскара-2020» уже известны?
Академия кинематографических искусств, члены которой определяют номинантов и победителей, часто обвиняется в предвзятости, субъективности и даже коррупции. Основная претензия кинокритиков в том, что мнение академии связано с прокатной судьбой фильма.
New York Times вычислил схему, по которой тот или иной фильм добивается определенного успеха.
- «Золотой глобус», предваряющий «Оскар», называет своих претендентов на премию, чем оказывает влияние на прокатчиков и зрителей.
- Режиссеры успешных картин вкладывают максимально возможный бюджет в рекламу, становятся лидерами проката.
- Берут золотую статуэтку.
У критика Роджера Эберта есть целый сайт, посвященный изобличению «Оскара»:
«Весь процесс выбора пристрастен и зависим от успеха картины. Аутсайдеры кассовых сборов редко номинируются и никогда не выигрывают. Я потерял веру в «Оскар» в тот же год, когда стал критиком – в год, когда не выиграли «Бонни и Клайд».
Журнал Cosmopolitan на днях вышел с сенсационным материалом, о том, что победители «Оскара-2020» уже известны. Однако, это оказалась пустая «липа» из твиттера церемонии, где зрителям предлагали сделать прогноз на победу.
Правда, в голосовании победил фильм «1917» британского режиссера Сэма Мендеса, который у букмекеров считается основным фаворитом.
Основные фавориты
О кинокартине «1917», описывающей суровые будни окопной жизни солдат времен Первой мировой войны, мы уже сказали. Познакомимся и с другими основными фаворитами на «лучший фильм года» по версии «Оскара-2020».
Если отталкиваться от кассовых сборов, то у «Джокера», прошумевшего на весь мир, нет конкурентов. При бюджете в 55 миллионов долларов, сборы составили более 1 млрд. Фильм, спродюсированный Тоддом Филлипсом, Брэдли Купером и Эммой Тиллинджер Коскофф представлен в 11 номинациях.
Десять номинаций у киноленты, основанной на реальных событиях в режиссуре Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (бюджет 90 – 96 млн.$, сбор 372 млн.$). Только вот критикам картина не очень «зашла», а ведь именно они сидят в жюри.
Шесть статуэток может получить южно-корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо (бюджет 11.5 млн.$ - сборы 131 млн.$). Лента ворвалась в нашу жизнь столь стремительно, что мы не успели опомниться, как мир разделился на тех, кто «за» паразитов, и тех, кто «против». Оказывается, в Южной Корее умеют делать классное кино!
За кого болеть россиянам?
В прошедшем 2019 году российское кинопроизводство не отметилось шедеврами, поэтому ни в одной из номинаций не представлено. Однако россияне могут поболеть за свою соотечественницу Дарью Кащееву, номинированную на премию «Лучший анимационный короткометражный фильм».
Дарья родилась в Таджикистане, а в четыре года со всей семьей переехала в Россию. Жизнь в Москве сильно угнетала творческую личность, которая раскрылась в Чехии. Поступив в пражскую Академию искусств, Кащеева создала в ее стенах свой шедевр – короткометражный анимационный фильм «Дочь». С помощью ручной камеры и кукол Дарья рассказала историю сложных взаимоотношений отца и дочери, которую уже оценили на «студенческом «Оскаре» Student Academy Awards.
Автор: Максим Погодин
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