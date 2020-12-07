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ЧМ-2022: Бразилия возьмет трофей, а шанс России победить в группе отбора – 24%. Эксперты уже все спрогнозировали

Прошла жеребьевка европейской квалификации к Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Напомним, что этот мундиаль впервые в истории пройдет осенью и зимой (с 18 ноября по 22 декабря) из-за погодных условий на Ближнем Востоке.

Сборная России попала в группу H, ее соперниками стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Остальные группы выглядят следующим образом:

  • Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;
  • Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;
  • Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;
  • Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
  • Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;
  • Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;
  • Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;
  • Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;
  • Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Букмекеры уже предложили коэффициенты на победителя группы H:

  • Хорватия – 1.70 (58%);
  • Россия – 4.00 (25%);
  • Словакия – 7.00 (14%);
  • Словения – 12.00 (8%);
  • Кипр – 50.00 (2%);
  • Мальта – 100.00 (1%).

Отдельная линия есть на выступление сборной России. Россия займет 1-2 место в группе: Да – 1.45, Нет – 2.55. Таким образом, аналитики букмекеров ждут, что Россия займет место в двойке с вероятностью 69%.

Главными  претендентами на титул являются сборные Бразилии, Франции и Англии. Основные фавориты выглядят так:

  1. Бразилия – 7.0 (14%);
  2. Франция – 8.0 (12%);
  3. Англия – 10.0 (10%);
  4. Германия – 10.0 (10%);
  5. Испания – 10.0 (10%);
  6. Бельгия – 13.0 (7%);
  7. Аргентина – 13.0 (7%);
  8. Нидерланды – 15.0 (6%);
  9. Португалия – 15.0 (6%);
  10. Италия – 17.0 (5%);
  11. Хорватия  – 65.0 (1,5%);

...

22. Россия – 150.0 (0,6%).

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Фото: официальный сайт РФС

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Комментарии
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katyushaa29
0% WR0% ROI
Какой-то уж слишком оптимистичный кэф на то, что Россия займет в группе 1-2 место
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Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
katyushaa29Какой-то уж слишком оптимистичный кэф на то, что Россия займет в группе 1-2 место
Хм, а кто помешает ей?
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
katyushaa29Какой-то уж слишком оптимистичный кэф на то, что Россия займет в группе 1-2 место
4 слишком оптимистично?) Мне кажется, достаточно приличный коэффициент, учитывая ее то шансы)
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«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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