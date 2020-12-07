Прошла жеребьевка европейской квалификации к Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Напомним, что этот мундиаль впервые в истории пройдет осенью и зимой (с 18 ноября по 22 декабря) из-за погодных условий на Ближнем Востоке.

Сборная России попала в группу H, ее соперниками стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан; Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово; Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва; Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан; Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;

Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония; Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова; Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар; Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино; Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Букмекеры уже предложили коэффициенты на победителя группы H:

Хорватия – 1.70 (58%) ;

; Россия – 4.00 (25%) ;

; Словакия – 7.00 (14%) ;

; Словения – 12.00 (8%) ;

; Кипр – 50.00 (2%) ;

; Мальта – 100.00 (1%).

Отдельная линия есть на выступление сборной России. Россия займет 1-2 место в группе: Да – 1.45, Нет – 2.55. Таким образом, аналитики букмекеров ждут, что Россия займет место в двойке с вероятностью 69%.

Главными претендентами на титул являются сборные Бразилии, Франции и Англии. Основные фавориты выглядят так:

Бразилия – 7.0 (14%); Франция – 8.0 (12%); Англия – 10.0 (10%); Германия – 10.0 (10%); Испания – 10.0 (10%); Бельгия – 13.0 (7%); Аргентина – 13.0 (7%); Нидерланды – 15.0 (6%); Португалия – 15.0 (6%); Италия – 17.0 (5%); Хорватия – 65.0 (1,5%);

...

22. Россия – 150.0 (0,6%).

Фото: официальный сайт РФС

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