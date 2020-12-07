Прошла жеребьевка европейской квалификации к Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Напомним, что этот мундиаль впервые в истории пройдет осенью и зимой (с 18 ноября по 22 декабря) из-за погодных условий на Ближнем Востоке.
Сборная России попала в группу H, ее соперниками стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Остальные группы выглядят следующим образом:
- Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;
- Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;
- Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;
- Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
- Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;
- Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;
- Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;
- Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;
- Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Букмекеры уже предложили коэффициенты на победителя группы H:
- Хорватия – 1.70 (58%);
- Россия – 4.00 (25%);
- Словакия – 7.00 (14%);
- Словения – 12.00 (8%);
- Кипр – 50.00 (2%);
- Мальта – 100.00 (1%).
Отдельная линия есть на выступление сборной России. Россия займет 1-2 место в группе: Да – 1.45, Нет – 2.55. Таким образом, аналитики букмекеров ждут, что Россия займет место в двойке с вероятностью 69%.
Главными претендентами на титул являются сборные Бразилии, Франции и Англии. Основные фавориты выглядят так:
- Бразилия – 7.0 (14%);
- Франция – 8.0 (12%);
- Англия – 10.0 (10%);
- Германия – 10.0 (10%);
- Испания – 10.0 (10%);
- Бельгия – 13.0 (7%);
- Аргентина – 13.0 (7%);
- Нидерланды – 15.0 (6%);
- Португалия – 15.0 (6%);
- Италия – 17.0 (5%);
- Хорватия – 65.0 (1,5%);
...
22. Россия – 150.0 (0,6%).
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Фото: официальный сайт РФС
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