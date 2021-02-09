Исследование из Оксфорда: сколько британцы тратят на азартные игры

Необычное исследование провели в Оксфорде – там проанализировали обезличенные траты 6,5 млн клиентов Lloyds Bank на еду, путешествия и, главное для нас, азартные игры.

218 тысяч жителей Великобритании (при населении в 66 млн) тратили на азартные игры больше 22 тысяч фунтов в год. В среднем, это составляет 40% от всех трат в их бюджете.

10% самых активных игроков (а это 1,9 млн людей) тратят от 153 до до 1838 фунтов в месяц.

самых активных игроков (а это 1,9 млн людей) тратят от 153 до до 1838 фунтов в месяц. 75% играют в казуальном режиме, тратя до 10 фунтов в месяц.

Еще несколько зависимостей (не забываем, что корреляция не подразумевает причинности).

Смертность в течение следующих 5 лет тех, кто тратил на азартные игры больше 30% своего дохода, на 37% выше, чем у тех, кто не играл.

Если ты тратишь больше 10% на азартные игры, это повышает вероятность того, что ты будешь брать деньги взаймы (на 51,5%) и что пропустишь выплату по ипотеке (на 97,5%).

Разумеется, обнаружили обратную зависимость трат на азартные игры и фитнес, хобби и образование.

Точка перелома – когда траты на гэмблинг переваливают отметку в 4% от доходов. Тогда азартные игры начинают негативно влиять на другие сферы жизни. Наконец, про важность игроков-китов для букмекеров: 5% игроков делают 60% выручки. В России пропорции похожие.