Дердийок будет получать в «Пахтакоре» 1,5 млн евро в год без учета бонусов

Бывший нападающий сборной Швейцарии Эрен Дердийок перешел в «Пахтакор» на правах свободного агента. Надежный источник, близкий к сделке, сообщил корреспонденту Betting Insider сумму контракта игрока – 1,5 млн евро в год без учета бонусов.
Всего на профессиональном уровне Дердийок провел 354 матчей (97 голов, 35 ассистов). Нападающий успел поиграть в нескольких чемпионатах Европы:
- В Высшей лиге Швейцарии за «Базель»;
- За «Байер» и «Хоффенхайм» в Бундеслиге;
- «Касымпаш», «Галатасарай» и «Гезтепе» в Высшей лиге Турции.
Статистика выступлений 31-летнего швейцарца за национальную сборную: 60 матчей, 11 голов, 4 ассиста.
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