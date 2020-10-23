«​Париматч»​​ снял лайв игры по Dota 2 с линии, назвав его сомнительным, и получил критику от беттеров. Что случилось?

В матче турнира по Dota 2 ESL One Germany 2020 между Cyber Legacy и Vikin.gg был зафиксирован аномальный объем ставок на форы и точный счет. Об этом сообщила БК «Париматч», закрывшая прием ставок на лайв игры. Сообщение букмекера вызвало критику ставочного сообщества, на которую представители БК отвечали в чате официального телеграм-канала CEO «Париматч Россия» Дмитрия Сергеева. Мы собрали для вас рекап этого обсуждения.

Все началось с сообщения Дмитрия Сергеева в его телеграм-канале:

«Мы вынуждены были снять матч с лайв-линии, вместе с нами это сделали и некоторые другие букмекерские конторы. В пре-матче коэффициенты опустились с 1,45 до 1,25, но ниже им наверное не суждено было упасть. В начале второй карты, в лайве, те букмекеры, кто еще принимал ставки, делали это с коэффициентом 1,03-1,05 на победу Викингов. Игра ожидаемо завершилась со счетом 0:2.

Не понимаю, зачем команде, которая принадлежит структурам Росконгресса, принимать участие в таких играх».

Позже информация о сомнительной игре была дополнена в телеграм-канале про киберспорт «DonStepan и крышечка от ситро» – сообщение репостнул Сергеев (авторская орфография и пунктуация сохранена).

«Прематч в доте, не супер популярен, потому что две примерно одинаковые команды могут знатно начудить, чаще всего это ставки на фаворита, или ставки на команду которая тебе нравится. Минутка статистики. Сравним матчи, из последних. Открывайте потихоньку, так интереснее. Самой большой суммой, будет 100%, представьте что это 100 USD так интереснее.

90 % или 90 USD - OG - Alliance

71% или 71 USD - OG - YSubmarine

75% или 75 USD - NAVI - mudgolems

ПАРАМПАРАМПАМ ПИУ!

100% или 100 USD - Viking vs CyberLegacy

Если продолжить это сравнение с другими матчами VIKING то будет вот так

47% или 47 USD - Viking - 5men

59% или 59 USD - Viking - HR».

Пользователи обвинили «Париматч» в нежелании выплачивать деньги тем, чья ставка на эту игру сыграла, потому что коэффициент мог снизиться из-за большого количества ставок на фаворита. На это БК ответила тем, что стандартный объем ставок на матч был превышен в пять раз:

«В среднем на этот матч, как и на любого другого фаворита, объем ставок должен был быть равен 100 рублей (условно), а он был равен 500 рублей (х5 стандартного объема), это означает, что ставки делались намеренно по информации о странном характере матча».

Также представители Париматч заявили, что «борьба со странными матчами должна продолжаться. Чем больше будет вскрытий этой боли всего рынка, тем реже они будут происходить. У нас достаточно подтверждений и оснований считать этот матч странным, на днях еще получили подтверждение FederBet о характере матча».

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