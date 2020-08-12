Betting Insider

Париматч стал титульным спонсором ростовского футбольного клуба СКА – им владеет рэпер Баста

Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону подписал соглашение о титульном спонсорстве с букмекерской компанией Париматч. Об этом на пресс-конференции амбассадоров компании 12 августа сообщил CEO Parimatch по СНГ Дмитрий Сергеев.

Владелец команды, музыкант Василий Вакуленко (Баста), также присутствовавший на конференции, сообщил, что букмекерская компания не предлагала ему использовать свой брендинг в названии команды. «Это невозможно», – ответил музыкант на вопрос о том, сколько стоила бы подобная рекламная интеграция.

В текущем сезоне СКА играет в Зоне-1 ПФЛ. В первом туре команды Басты обыграла «Спартак-Нальчик».

Читайте также:

Кокорин – в тройке претендентов на лучшего бомбардира РПЛ-2020/21. Все коэффициенты

Букмекеры: оборона «Зенита» с Ловреном будет хуже, чем с Ивановичем

Клубы РПЛ зарабатывают на букмекерах в 5 раз меньше клубов Чемпионшипа

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Еее, теперь арррр мейцы заиграют красиво и под музыку районов.😀
ПожаловатьсяОтветить
Еее, теперь арррр мейцы заиграют красиво и под музыку районов.
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Дмитрий Кривошеин55% WR1.87% ROI
1.65Атлетико фора (0)
РБ Лейпциг — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
РБ Лейпциг — Атлетико|Лига чемпионов УЕФА
Хех, решил я все таки накидать описание ставки от скуки. Ну что я могу сказать, Атлетико должны забирать эту игру по нескольким причинам:

1. Они выше классом
2. У них в порядке состав( за исключением травм некоторых(маловажных) защитников)
3. Лейцпиг потерял основного нападающего
4. Лейцпиг имеет потери в защите, один основной второй маловажный.

Кто будет забивать? Я не знаю. Ставка интересная, думаю надо брать. Удачи
5
Повторить за 1.6
Болельщик 43.5% WR-9.37% ROI
1.82Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Думаю нас ждет самый интересный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов в котором Барселона будет играть с Баварией. Жалко что будет всего один матч. Согласно статистики встреч у Баварии преимущество: 7 побед при 2 поражениях, но последняя встреча команд состоялась более 5 лет назад. Судя по играм 1,8 финала обе команды провели отличный матч, в которых довольно легко разобрались со своими соперниками. Жду результативный матч с голами от обеих команд
0
Повторить за 1.81
Предыдущий
Следующий