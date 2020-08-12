Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону подписал соглашение о титульном спонсорстве с букмекерской компанией Париматч. Об этом на пресс-конференции амбассадоров компании 12 августа сообщил CEO Parimatch по СНГ Дмитрий Сергеев.

Владелец команды, музыкант Василий Вакуленко (Баста), также присутствовавший на конференции, сообщил, что букмекерская компания не предлагала ему использовать свой брендинг в названии команды. «Это невозможно», – ответил музыкант на вопрос о том, сколько стоила бы подобная рекламная интеграция.

В текущем сезоне СКА играет в Зоне-1 ПФЛ. В первом туре команды Басты обыграла «Спартак-Нальчик».

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