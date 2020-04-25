Главный герой «Форсажа» станет амбассадором букмекера из СНГ – инсайды с бизнес-конференции

24 апреля букмекерская контора «Париматч» в прямом эфире провела свою первую открытую стратегическую онлайн-сессию. Главной ее темой стало выживание бизнеса в период пандемии коронавируса. Гостями брифинга стали представители киберспорта, банковской структуры, а также IT-компаний. Конечно же, речь зашла и об индустрии беттинга, о том, как ведущие букмекерские конторы переживают практически полное отсутствие спорта. Генеральный директор холдинга «Париматч» Сергей Портнов рассказал, какая сегодня обстановка в одной из крупнейших беттинг-площадок СНГ.

Мы внимательно следили за конференцией и сейчас расскажем, что вынесли из нее, кроме планки Шовковского.

Казино и покер спасают индустрию, которая станет сильнее после окончания пандемии

Букмекерская контора «Париматч» работает не только в России, поэтому не совсем корректно оценивать ущерб по отдельно взятому региону. Со слов Портнова, возможен такой вариант, что какой-то промежуток времени компания будет работать «в ноль». Пока нет спортивных событий, спасением большинства букмекерских контор выступает казино, покер и различные онлайн-игры. Весь этот набор есть в международной версии «Париматч», которая находится в зоне .com. Портнов подтвердил, что если бы не эти сферы игорного бизнеса, то компании было бы очень тяжело. Удар есть, и он сильный, но пока «Париматч» удается держаться на плаву.

Сергей Портнов прямо заявил, что сейчас букмекерской конторе остро не хватает игроков, и общий поток ставок уменьшился в несколько раз. Отчасти он рад тому, что сегодня происходит в мире беттинга. «Париматч» в круглосуточном режиме работает над поиском новых бизнес-моделей, компания ищет более универсальные способы привлечения клиентов. Портнов уверен, что текущая ситуация сделает «Париматч» и других букмекеров только сильнее.

Инсайд! Новым амбассадором компании может стать герой «Форсажа»

БК «Париматч», в отличие от большинства конкурентов, не стремится подписывать в свою команду сразу всех звезд спорта и шоубизнеса. Если компания и заключает с кем-то контракт, то, как правило, этот человек является очень большой фигурой. Сегодня «Париматч» в мире представляет легендарный Конор Макгрегор. Со слов Портнова, будущие амбассадоры бренда по масштабу личности не будут уступать ирландскому бойцу. СЕО «Париматч» дал небольшой инсайд, заявив, что компания близка к подписанию еще одной медиа-звезды. Скорее всего, это будет либо Дуэйн «Скала» Джонсон, либо Джейсон Стэтхэм.

Также в ходе конференции речь зашла о благотворительности, и Портнов заявил, что холдинг «Париматч» ежегодно тратит минимум 3 миллиона долларов на различную социальную помощь. Пандемия коноронавируса никак не повлияет на эту статью в бюджете компании, и «Париматч» продолжит поддерживать малоимущие семьи, детей с хроническими заболеваниями и детский спорт в целом. В 2019 году был создан международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, который будет существовать вне зависимости от ситуации с COVID-19.

Киберспорт не дает рынку утонуть, хотя сам столкнулся с падением

Другим спасением букмекерского бизнеса в нынешних условиях является киберспорт, в направлении которого БК «Париматч» работает уже не первый год. Сергей Портнов дал понять, что даже после возвращения на экраны большого спорта, киберспортивный раздел не потерпит никаких изменений. «Париматч» является одним из лидеров на киберспортивном рынке, и свои позиции эти ребята опускать не намерены. В ходе конференции большую часть времени гости разговаривали именно о развитии киберспорта как самостоятельной спортивной дисциплины.





Директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов выразил уверенность, что через 10 лет киберспорт обгонит в развитии большинство классических спортивных дисциплин. Пока (во всяком случае в беттинге) это не так.

Конкуренция с Favbet

Ни для кого не секрет, что двумя самыми популярными букмекерскими конторами на территории Украины являются «Париматч» и Favbet. Ежедневно две эти большие беттинг-площадки ведут борьбу за новых клиентов. Забавный факт – «Париматч» является титульными спонсором футбольного клуба «Шахтер», а Favbet не первый год состоит в партнерских отношениях с «Динамо» Киев. Один из зрителей брифинга спросил у Сергея, что он думает о БК Favbet, смотрят ли они за работой своего главного конкурента. Портнов ответил коротко и ясно: «Смотрим и уважаем». Сергей также сказал, что «Париматч» на постоянной основе мониторит жизнь всех ведущих букмекерских контор, старается перенимать их опыт и учиться на их ошибках.

Рекап сделал Александр Москвин

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