Parimatch: в финале Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Интер», в ЛЧ – «Бавария» и «ПСЖ»

5 августа возобновляется прерванная на время пандемии коронавируса Лига Европы. 7 и 8 августа возвращается Лига чемпионов. Букмекерская компания Parimatch предлагает линии на исходы как ближайших матчей, так и турниров в целом.

Трейдеры букмекера полагают, что в финале Лиги Европы сыграют миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» (6.25). Поставить на то, что в финале ЛЧ сыграют «Бавария» и «ПСЖ», можно за 7.00.

Также можно попробовать спрогнозировать лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Фаворитом в этой гонке является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1.02) – у него сейчас 11 голов. Удачная ставка на любого другого претендента увеличит банк в 13 раз. Сумасшедшим коэффициентом 251 оценивается победа в споре снайперов сразу нескольких топ-игроков: Антуан Гризманн, Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие.

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