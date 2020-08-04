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Parimatch: в финале Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Интер», в ЛЧ – «Бавария» и «ПСЖ»

5 августа возобновляется прерванная на время пандемии коронавируса Лига Европы. 7 и 8 августа возвращается Лига чемпионов. Букмекерская компания Parimatch предлагает линии на исходы как ближайших матчей, так и турниров в целом. 

Трейдеры букмекера полагают, что в финале Лиги Европы сыграют миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» (6.25). Поставить на то, что в финале ЛЧ сыграют «Бавария» и «ПСЖ», можно за 7.00

Также можно попробовать спрогнозировать лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Фаворитом в этой гонке является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1.02) – у него сейчас 11 голов. Удачная ставка на любого другого претендента увеличит банк в 13 раз. Сумасшедшим коэффициентом 251 оценивается победа в споре снайперов сразу нескольких топ-игроков: Антуан Гризманн, Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие.

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Майкл Оyэн45.7% WR-14.46% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Это противостояние перевернулось с ног на голову после пары голов, забитых «горожанами» 13-кратному обладателю кубка Лиги чемпионов за 15 минут до конца матча на «Сантьяго Бернабеу» в феврале.

После снятия карантинных ограничений Манчестер Сити только два раза продемонстрировал слабые результаты. И то это можно объяснить тем, что команда уже гарантировала себе 2-е место в АПЛ, и Гвардиола возможно уже настраивал своих футболистов на предстоящий ответный матч ЛЧ.

Реал был великолепен после выхода из карантина и выиграл 10 из 11 поединков Ла Лиги, после чего стал чемпионом Испании в 34-й раз.

По-моему, победитель именно этого противостояния станет обладателем трофея 23 августа.

Как бы это не сложно было предсказать, я думаю, что для «горожан» будет преимуществом тот факт, что матч пройдет на «Этихаде», а не на нейтральном поле.

Кроме того, «сливочным» не поможет дисквалифицированный Серхио Рамос и Сити победит со счетом 3:1. А в четвертьфинале мы увидим потенциально аппетитное противостояние с Ювентусом.

Источник: Betonmobile
4
Повторить за 1.57
Константин Генич56% WR-1.76% ROI
1.64Обе команды забьют - Да
Севилья — Рома|Лига Европы УЕФА
Севилья — Рома|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ-Да в матче «Севилья» — «Рома». Вот его доводы:

«Рома» была хороша в последних турах, много забивала. Скорее всего, на гол римского клуба можно рассчитывать в этой паре. Но и у «Севильи» атака тоже выглядит достаточно мощной. Кто фаворит в этой паре, предсказать очень тяжело. Хотя по цифрам, по коэффициентам «Севилья» является фаворитом. Но не так все однозначно, в отдельно взятой встрече.

С большей вероятностью, здесь произойдет обмен забитыми мячами, ну а дальше уже — кто правильнее использует тактически ресурсы, кадровые ресурсы, кто лучше разложит силенки.

Источник: РБ
3
Повторить за 1.65
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