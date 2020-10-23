₽5000 ➡️ ₽10 000 – повышенный бонус к бою Хабиба! Предложение ограничено⚠️

Специально к UFC 254 Parimatch увеличил бонус ₽5000 до ₽10 000! На победу Хабиба в мейнивенте дают 1.30, на то, что серия из 28 боев без поражений прервется – 3.90.

А если классические исходы для вас – это слишком просто, мы собрали 5 нестандартных вариантов для ставки!