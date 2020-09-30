Ла Лига заключила соглашение с букмекерской компанией Parimatch

Parimatch и Ла Лига объявили о старте сотрудничества в СНГ. Букмекер получил статус эксклюзивного беттинг-партнера.

Контракт рассчитан на 2 года с возможностью продления.

Спонсор будет интегрирован на LED-ковры во время трансляций выездных матчей «Барселоны», «Реала» и «Атлетико».

Parimatch получил возможность использовать официальный логотип и название турнира, а также образы игроков.

Соглашением предусмотрено участие двух легенд испанского футбола в промо-акциях букмекера.

В будущем компания также сможет разыгрывать билеты на матчи чемпионата Испании среди своих клиентов.

«За последние годы наша аудитория в странах СНГ существенно выросла, что дает нам поддержку и уверенность в конкурентной борьбе. Parimatch разделяет наши амбиции по созданию развлечений мирового уровня и является идеальным партнером для развития этого подхода», – прокомментировал Оскар Мэйо, директор по бизнесу, маркетингу и международному развитию Ла Лиги.

Ранее Parimatch стал партнером «Лестера», «Эвертона» и «Ювентуса».

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