Betting Insider

Ла Лига заключила соглашение с букмекерской компанией Parimatch

Parimatch и Ла Лига объявили о старте сотрудничества в СНГ. Букмекер получил статус эксклюзивного беттинг-партнера.

  • Контракт рассчитан на 2 года с возможностью продления.
  • Спонсор будет интегрирован на LED-ковры во время трансляций выездных матчей «Барселоны», «Реала» и «Атлетико».
  • Parimatch получил возможность использовать официальный логотип и название турнира, а также образы игроков.
  • Соглашением предусмотрено участие двух легенд испанского футбола в промо-акциях букмекера.
  • В будущем компания также сможет разыгрывать билеты на матчи чемпионата Испании среди своих клиентов.  

 «За последние годы наша аудитория в странах СНГ существенно выросла, что дает нам поддержку и уверенность в конкурентной борьбе. Parimatch разделяет наши амбиции по созданию развлечений мирового уровня и является идеальным партнером для развития этого подхода», – прокомментировал Оскар Мэйо, директор по бизнесу, маркетингу и международному развитию Ла Лиги.

Ранее Parimatch стал партнером «Лестера», «Эвертона» и «Ювентуса».

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Илья Петриенко60% WR2.48% ROI
2.65Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Дерби между двумя сильнейшими командами АПЛ, Ливерпуль против Арсенала! Прошедший их матч закончился со счётом 3:1, в пользу Ливерпульцев, достаточно впечатляющий результат. Но матч состоялся в Примьер лиге, а теперь это будет 1/8 Кубка Англии, впрочем Арсенал будет бороться до последнего, т.к. в примьере у сожалению у них не очень большие шансы на победу. А вот в кубке если хорошо постараться и приложить максимум усилий, то возможно что нибудь и выгорит.
Поэтому я не рискнул ставить на чью либо победу и счёл более разумным сделаю такую ставку. Удачи!
2
Повторить за 2.45
griendwa75% WR2% ROI
1.68Победит Милан
Риу Аве — Милан|Лига Европы УЕФА
Риу Аве — Милан|Лига Европы УЕФА
Не знаю, как вы, но для миланцев это встреча — дело чести и проигрывать они ее никак не могут. Да и что скажут болельщики? Великий клуб и даже не прошел в Лигу Европы, с таким-то усилением? Ну и даже без Ибры и Романьоли «Милан» должен побеждать достаточно легко португальского середняка, коим и является «Риу Аве».

Конечно, без лидеров «россонери» будет сложновато, но есть Диас, забивший первый мяч за свой новый клуб. Продолжает с концовки прошлого сезона феерить Чалханоглу — турок в шикарной форме. Поэтому не вижу других вариантов в этой встрече, как поставить на победу «Милана».
0
Повторить за 1.54
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