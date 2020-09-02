Parimatch стал титульным спонсором ЛФЛ

Букмекерская компания Parimatch и Любительская футбольная лига объявили о начале сотрудничества.

Букмекер получит статус титульного спонсора ЛФЛ, а также ряд возможностей для интеграции бренда. Одна из главных опций – включение спонсора в официальный нейминг турнира. В течение действия контракта главная лига по любительскому футболу в России будет именоваться Париматч ЛФЛ.

Кроме того, стороны разработают обновленный логотип Лиги. А логотип Parimatch будет размещен на экипировке представителей судейского корпуса и на баннерах вокруг футбольных полей.

«Мы рады возможности начать сотрудничество с ведущей любительской футбольной организацией в России – ЛФЛ насчитывает десятки тысяч игроков по всей стране», – прокомментировал Руслан Медведь, deputy CEO Parimatch в России.





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