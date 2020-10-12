2000 рублей за первый экспресс – твоя ставка не проиграет! Parimatch дарит страховку новым игрокам

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Октябрь – 🔥! Класико, три российских клуба в ЛЧ и много топ-футбола. Мы нашли решение, которое поможет сделать конец 2020-го еще круче!
Вы точно хотели бы собрать эти события в экспресс, но боитесь, что он проиграет? Наши друзья из Parimatch до 25 декабря дарят страховку на первый экспресс, если в нем не зашло только одно событие. Как это? Все просто. Чтобы участвовать в акции, зарегистрируйтесь и пройдите идентификацию.
Правила
- Предложение действует только для пари на футбол.
- Перед активацией страховки экспресса нужно сделать любую ставку: ординар или экспресс от 20 рублей с кэфом от 1.7.
- Ставим экспресс. Если в нем проиграло всего одно событие, то на счет возвращается поставленная сумма (до 2 000 рублей).
- Страховка поступит на счет игрока в течение 72 часов после расчета.
- Чтобы ее отыграть и вывести, нужно заключить пари на общую сумму в 7 раз больше (каждое с кэфом от 1.7).
- На отыгрыш Parimatch дает 45 дней.
Для примера соберем экспресс из ближайших топ-событий:
- «Зальцбург» – «Локомотив». Ф2 (+1,5) по коэффициенту 1.55;
- «МЮ» – «Челси». П1 за 2.60;
- «Барселона» – «Реал». ТБ (2,5) голов – 1.72.
Сумма ставки: 1 500 рублей.
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Если экспресс проиграет только из-за одного события, то Parimatch возвращает на счет потерянные деньги в полном объеме. Однако вывести их сразу не получится – в нашем случае, чтобы это сделать, нужно заключить пари на общую сумму минимум 10 500 рублей.
Parimatch не ограничивает минимальное количество ставок – например, всю сумму можно отыграть даже одним экспрессом с кэфом не меньше 1.7. Но тогда придется внести депозит на сумму, которой не хватает по условию – 9 000 рублей.
Внимание: В зачет отыгрыша страховки идут ставки, как live, так и прематч, однако не учитываются пари типа «система», рассчитанные с кэфом 1.0 и те, в которых использована услуга cashout (досрочная выплата).
Если играть только на полученную страховку, нам понадобится сделать минимум четыре ставки:
- 1500 * 1.7 = 2550
- 2550 * 1.7 = 4335
- 4335 * 1.7 = 7369,5
- 2115 * 1.7 = 3595,5
Общая сумма ставок составит 10 500 рублей, а реальный кэш, который можно вывести – 17 850 рублей.
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