2000 рублей за первый экспресс – твоя ставка не проиграет! Parimatch дарит страховку новым игрокам

Октябрь – 🔥! Класико, три российских клуба в ЛЧ и много топ-футбола. Мы нашли решение, которое поможет сделать конец 2020-го еще круче!



Вы точно хотели бы собрать эти события в экспресс, но боитесь, что он проиграет? Наши друзья из Parimatch до 25 декабря дарят страховку на первый экспресс, если в нем не зашло только одно событие. Как это? Все просто. Чтобы участвовать в акции, зарегистрируйтесь и пройдите идентификацию.

Правила

Предложение действует только для пари на футбол. Перед активацией страховки экспресса нужно сделать любую ставку: ординар или экспресс от 20 рублей с кэфом от 1.7. Ставим экспресс. Если в нем проиграло всего одно событие, то на счет возвращается поставленная сумма (до 2 000 рублей). Страховка поступит на счет игрока в течение 72 часов после расчета. Чтобы ее отыграть и вывести, нужно заключить пари на общую сумму в 7 раз больше (каждое с кэфом от 1.7). На отыгрыш Parimatch дает 45 дней.

Для примера соберем экспресс из ближайших топ-событий:

Сумма ставки: 1 500 рублей.

Если экспресс проиграет только из-за одного события, то Parimatch возвращает на счет потерянные деньги в полном объеме. Однако вывести их сразу не получится – в нашем случае, чтобы это сделать, нужно заключить пари на общую сумму минимум 10 500 рублей.

Parimatch не ограничивает минимальное количество ставок – например, всю сумму можно отыграть даже одним экспрессом с кэфом не меньше 1.7. Но тогда придется внести депозит на сумму, которой не хватает по условию – 9 000 рублей.

Внимание: В зачет отыгрыша страховки идут ставки, как live, так и прематч, однако не учитываются пари типа «система», рассчитанные с кэфом 1.0 и те, в которых использована услуга cashout (досрочная выплата).

Если играть только на полученную страховку, нам понадобится сделать минимум четыре ставки:

1500 * 1.7 = 2550

2550 * 1.7 = 4335

4335 * 1.7 = 7369,5

2115 * 1.7 = 3595,5

Общая сумма ставок составит 10 500 рублей, а реальный кэш, который можно вывести – 17 850 рублей.

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