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2000 рублей за первый экспресс – твоя ставка не проиграет! Parimatch дарит страховку новым игрокам

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Октябрь – 🔥! Класико, три российских клуба в ЛЧ и много топ-футбола. Мы нашли решение, которое поможет сделать конец 2020-го еще круче!

Вы точно хотели бы собрать эти события в экспресс, но боитесь, что он проиграет? Наши друзья из Parimatch до 25 декабря дарят страховку на первый экспресс, если в нем не зашло только одно событие. Как это? Все просто. Чтобы участвовать в акции, зарегистрируйтесь и пройдите идентификацию.

Правила

  1. Предложение действует только для пари на футбол.
  2. Перед активацией страховки экспресса нужно сделать любую ставку: ординар или экспресс от 20 рублей с кэфом от 1.7.
  3. Ставим экспресс. Если в нем проиграло всего одно событие, то на счет возвращается поставленная сумма (до 2 000 рублей).
  4. Страховка поступит на счет игрока в течение 72 часов после расчета.
  5. Чтобы ее отыграть и вывести, нужно заключить пари на общую сумму в 7 раз больше (каждое с кэфом от 1.7).
  6. На отыгрыш Parimatch дает 45 дней.

Для примера соберем экспресс из ближайших топ-событий:

Сумма ставки: 1 500 рублей.

💪🏻 СТРАХОВКА 100% НА ЭКСПРЕСС ✅

Если экспресс проиграет только из-за одного события, то Parimatch возвращает на счет потерянные деньги в полном объеме. Однако вывести их сразу не получится – в нашем случае, чтобы это сделать, нужно заключить пари на общую сумму минимум 10 500 рублей.

Parimatch не ограничивает минимальное количество ставок – например, всю сумму можно отыграть даже одним экспрессом с кэфом не меньше 1.7. Но тогда придется внести депозит на сумму, которой не хватает по условию – 9 000 рублей.

Внимание: В зачет отыгрыша страховки идут ставки, как live, так и прематч, однако не учитываются пари типа «система», рассчитанные с кэфом 1.0 и те, в которых использована услуга cashout (досрочная выплата).

Если играть только на полученную страховку, нам понадобится сделать минимум четыре ставки:

  • 1500 * 1.7 = 2550
  • 2550 * 1.7 = 4335
  • 4335 * 1.7 = 7369,5
  • 2115 * 1.7 = 3595,5

Общая сумма ставок составит 10 500 рублей, а реальный кэш, который можно вывести – 17 850 рублей.

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ΔɆĦł∕ł₡🇷🇺69.6% WR11.55% ROI
1.7Тотал больше 2.5
Исландия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Исландия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Скорее всего разгневанные поражением в прошлом туре от Англии "красные дьяволы" отберут у "викингов" все 3 очка. И наверняка сделают это в присущей им результативной манере. Разница мячей у бельгийцев после 3-х туров 8-3 и в 2-х из 3-х матчей турнира они играли через верх, с датчанами встречаясь одного мяча не добили до тб 2.5. Ну а Исландию дома вынесли, как я уже заметил выше 5-1. Возможно 6 голов как в первой встрече и не будет, но как минимум 3 наверняка соперники забить сумеют. Сделать это под силу бельгийцам самостоятельно. Однако и хозяев совсем со счетов сбрасывать не стоит. Напомню единственный свой гол в этой лиге наций они забили именно бельгийцам, вполне могут и дома их распечатать. В обороне то "дьяволы" стали в последнее время допускать промахи регулярно и в 5-ти из 6--ти последних матчей соперники в их воротах свои автографы оставляли. Всё это в целом и приведёт. исход матча к тб 2.5.
0
Повторить за 1.68
Reddevil47.9% WR4.89% ROI
1.85Победит Индепендьенте дель Валье
Мушук Руна — Индепендьенте дель Валье|Чемпионат Эквадора
Мушук Руна — Индепендьенте дель Валье|Чемпионат Эквадора
Мушук-Индепьеденте
Вероятности по коэффициентам:
П1-29%
Н-29%
П2-42%
Рассчитаю вероятности по играм дома и в гостях, и сравним.
Средние показатели в лиге:
Хозяева в среднем забивают 1,68 гола за игру.
Гости в среднем забивают 1,21 гола за игру.
Рассмотрим показатели у данных команд.
Мушук дома:
Забитые-1,29
Пропущенные-1
Индепьеденте в гостях:
Забитые-2,57
Пропущенные-1,29
Рассчитываю силы команды относительно лиги. Для атаки показатели чем больше, тем лучше, для защиты наоборот.
Мушук ********* Индепьеденте
Атака-0******* Атака-2,12
Зашита-0,83 Защита-0,77
Атака гораздо лучше у гостей. Защита примерно на одинаковом уровне.
Из сил команд получаем прогнозируемые тоталы:
Мушук- 0,99
Индепьеденте-2,12
Наиболее вероятный счёт-0:2(10%)
Из прогнозируемых тоталов получаем вероятности:
П1-17% (29% по БК)
Н-20% (29% по БК)
П2-63% (42% по БК)
Недооценена победа гостей, поэтому ставка на неё.
Средняя вероятность-52%
ROI +7%
1
Повторить за 1.83
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