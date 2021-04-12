Готов к ЛЧ? Лови бонус на любой матч!

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Ответные матчи 1/4 ЛЧ уже завтра. Букмекеры оценили шансы каждой команды на проход дальше.



«ПСЖ» победил в первом матче на выезде со счетом 3:2. В ответной игре «Бавария» снова сыграет без Роберта Левандовски. Смогут ли немцы отыграться без своего главного бомбардира?

Ни один из последних 4 матчей с участием этих команд не закончился вничью;

матчей с участием этих команд не закончился вничью; Бавария» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на выезде.

В первом матче подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество.

В последних 3 матчах «Челси» забивает «Порту» в первом тайме:

матчах «Челси» забивает «Порту» в первом тайме: «Челси» одержал победу в 5 из последних 7 матчей на домашней арене.

«Ман Сити» победил в первом матче 2:1 благодаря голу Фила Фодена на 90-й минуте. Затащит ли Холанд «Боруссию» в полуфинал?

«Боруссию» забивает «Ман Сити» 1 и менее мячей в 3 матчах кряду;

мячей в матчах кряду; «Ман Сити» одержал победу в 15 последних выездных матчах.

«Реал» и «Ливерпуль» в первой игре повторили результат финала ЛЧ-2018, в котором королевский клуб также победил со счетом 3:1.