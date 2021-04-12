Готов к ЛЧ? Лови бонус на любой матч!

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автор Алексей Шабалдин

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Ответные матчи 1/4 ЛЧ уже завтра. Букмекеры оценили шансы каждой команды на проход дальше.

(1.35) «ПСЖ» — «Бавария» (3.40)

«ПСЖ» победил в первом матче на выезде со счетом 3:2. В ответной игре «Бавария» снова сыграет без Роберта Левандовски. Смогут ли немцы отыграться без своего главного бомбардира?

  • Ни один из последних 4 матчей с участием этих команд не закончился вничью;
  • Бавария» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на выезде.

(1.04«Челси» — «Порту» (14.00)

В первом матче подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество.

  • В последних 3 матчах «Челси» забивает «Порту» в первом тайме:
  • «Челси» одержал победу в 5 из последних 7 матчей на домашней арене.

(7.10«Боруссия» Д — «Ман Сити» (1.12)

«Ман Сити» победил  в первом матче 2:1 благодаря голу Фила Фодена на 90-й минуте. Затащит ли Холанд «Боруссию» в полуфинал?

  • «Боруссию» забивает «Ман Сити» 1 и менее мячей в 3 матчах кряду;
  • «Ман Сити» одержал победу в 15 последних выездных матчах.

(4.20«Ливерпуль» — «Реал» М (1.25)

«Реал» и «Ливерпуль» в первой игре повторили результат финала ЛЧ-2018, в котором королевский клуб также победил со счетом 3:1.

  • «Ливерпуль» потерпел поражение в 4 последних матчах против «Реала»;
  • «Ливерпуль» забивает «Реалу» 1 и менее мячей в 4 матчах кряду.

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