Готов к ЛЧ? Лови бонус на любой матч!

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Ответные матчи 1/4 ЛЧ уже завтра. Букмекеры оценили шансы каждой команды на проход дальше.
(1.35) «ПСЖ» — «Бавария» (3.40)
«ПСЖ» победил в первом матче на выезде со счетом 3:2. В ответной игре «Бавария» снова сыграет без Роберта Левандовски. Смогут ли немцы отыграться без своего главного бомбардира?
- Ни один из последних 4 матчей с участием этих команд не закончился вничью;
- Бавария» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на выезде.
(1.04) «Челси» — «Порту» (14.00)
В первом матче подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество.
- В последних 3 матчах «Челси» забивает «Порту» в первом тайме:
- «Челси» одержал победу в 5 из последних 7 матчей на домашней арене.
(7.10) «Боруссия» Д — «Ман Сити» (1.12)
«Ман Сити» победил в первом матче 2:1 благодаря голу Фила Фодена на 90-й минуте. Затащит ли Холанд «Боруссию» в полуфинал?
- «Боруссию» забивает «Ман Сити» 1 и менее мячей в 3 матчах кряду;
- «Ман Сити» одержал победу в 15 последних выездных матчах.
(4.20) «Ливерпуль» — «Реал» М (1.25)
«Реал» и «Ливерпуль» в первой игре повторили результат финала ЛЧ-2018, в котором королевский клуб также победил со счетом 3:1.
- «Ливерпуль» потерпел поражение в 4 последних матчах против «Реала»;
- «Ливерпуль» забивает «Реалу» 1 и менее мячей в 4 матчах кряду.