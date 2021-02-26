РПЛ возвращается! Первый матч уже сегодня, еще 7 – на выходных. Уже выбрали ставки? Как это нет!? Ловите бонус 5000 рублей в Parimatch, чтобы не рисковать своим кошельком, а еще главные тренды на топ-матчи.

1. «Локомотив» – ЦСКА: команда Гончаренко не проигрывает 8 матчей подряд. Х2 идет за 1.50.



2. «Зенит» – «Ростов»: обе забьют (да) за 2.30. Ставка сыграла в последних 6-ти домашних матчах питерцев.

3. «Спартак» – «Рубин»: ТМ (2,5) за 1.73. Максимум два мяча забивалось в 6-ти последних личных встречах из 7-ми в РПЛ на стадионе «Спартака».

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