Ставь на матчи РПЛ с бонусом 5000 рублей!
РПЛ возвращается! Первый матч уже сегодня, еще 7 – на выходных. Уже выбрали ставки? Как это нет!? Ловите бонус 5000 рублей в Parimatch, чтобы не рисковать своим кошельком, а еще главные тренды на топ-матчи.
1. «Локомотив» – ЦСКА: команда Гончаренко не проигрывает 8 матчей подряд. Х2 идет за 1.50.
2. «Зенит» – «Ростов»: обе забьют (да) за 2.30. Ставка сыграла в последних 6-ти домашних матчах питерцев.
3. «Спартак» – «Рубин»: ТМ (2,5) за 1.73. Максимум два мяча забивалось в 6-ти последних личных встречах из 7-ми в РПЛ на стадионе «Спартака».
Дарим 🎁 к рестарту РПЛ – бонус 5000 рублей!
Как получить бонус:
- Зарегистрироваться на Parimatch;
- Сделать депозит;
- Отыграть сумму депа ставками с кэфом от 1.70;
- Забрать бонус!
Остальные подробности – читай по ссылке.