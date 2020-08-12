Betting Insider

UFC продлил соглашение с Parimatch без скидки из-за кризиса, а сумма контракта Петра Яна увеличилась более чем в два раза (CEO Parimatch CIS Дмитрий Сергеев)

12 августа в Москве в Omega Rooftop прошла пресс-конференция амбассадоров букмекерской компании Parimatch. После мероприятия Betting Insider отдельно пообщался с Дмитрием Сергеевым (CEO Parimatch по СНГ) по поводу сотрудничества с Петром Яном и ФК СКА Ростов.

Как изменилось ваше амбассадорское соглашение с Петром Яном после того, как он выиграл титул UFC? Можно в относительных цифрах, если нельзя назвать точные суммы.

Мы ранее обсуждали этот вопрос, так как знали, что у него будет чемпионский бой. Сумма его соглашения увеличилась, причем значительно – более чем в два раза. Также у нас есть дополнительные премиальные бойцам за каждую победу (это довольно стандартный пункт договора).

Экс-директор по маркетингу UFC Russia Александр Шарвадзе заявил, что Петр Ян будет вызывать меньше негатива в России, чем Хабиб. Можете прокомментировать это высказывание, справедливо оно или нет, и почему? 

Россия многонациональная страна и иногда этнические отношения внутри оставляют желать лучшего. Сложно ответить на этот вопрос, кому-то нравится Петр, кому-то нравится Хабиб. Я лично в этом никаких проблем не вижу.

Может ли другой амбассадор Parimatch стать соперником Петра Яна – это как-то предусмотрено?

Такого в нашей истории еще не было, мы это не обсуждали, но если случится, то будем думать. 


Если привести в пример необъяснимое, неконтролируемое поведение Макгрегора, то есть ли какие-либо санкции за неподобающее поведение и имиджевые потери для компании?

Амбассадор не должен позволять себе никаких действий, которые могут привести к имиджевым потерям компании, это понятно. Но формализовать их невозможно и оценивать нужно каждую ситуацию отдельно. Конкретных формулировок по этому поводу у нас нет.

Как новое соглашение с UFC учитывает кризисную ситуацию? 

Мы переподписались на выгодных условиях, но скидок никаких не было. Есть и проблемы. Мы рассчитывали, что в России и странах СНГ будет много событий, но их нет, по понятным причинам. Мы планировали активно работать на турнирах в Москве и Санкт-Петербурге и, несмотря на то, что в новом соглашении все это прописано, мы это получить не можем в связи со сложившейся ситуацией. 

И еще – когда проводятся турниры в Дубае, там запрещена реклама алкогольной продукции и букмекерских контор. И если какое-то событие происходит там, то мы просто физически не можем присутствовать. 

В последние выходные был бой Олейника, и мы были внутри октагона, потому что событие происходило не на Бойцовском острове в Дубае (бой прошел в Лас-Вегасе, – прим. Betting Insider).


Шнур пел «БК Леон БК», Тимати показывал беттинг-партнеров в своих клипах – как вы относитесь к идее интеграции Parimatch в тексте песни или клипах в творчестве вашего амбассадора (Басты)?

Нет, ничего такого мы не планируем, хотя медиа и снимаем. У нас есть хороший слоган «Матч-Матч-Париматч», который хорошо запоминается, – эту тему мы будем двигать. А вот приглашение различных селебрити – это не про нас.

Задавали уже вопрос о покупке названия команды СКА Ростов – Баста ответил категорически отрицательно. Но возможно было другое предложение, например, о покупке названия стадиона?

Я не вижу сильного выхлопа от нейминга стадиона. К стадионам не приживаются спонсорские названия, исключение здесь лишь «Открытие-Арена». 

Это очень непростое выстраивание коммуникации в медиа. К тому же часть медиа у нас ангажирована другими букмекерами, и они просто запрещают использовать имя Париматч даже в названиях турниров. Тот же МХЛ, который сейчас официально называется Париматч МХЛ далеко не все медиа называют правильно. И уж точно не будут называть стадион «Париматч-Арена». Пока я не верю в успех такого мероприятия.

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