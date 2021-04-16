Готов к уикенду топ-футбола? Заряжай на матчи с бонусом до 5000 рублей!

В эти выходные состоится много топовых матчей. Мы выбрали главные события и собрали к ним статистические тренды.

17 апреля

Ставка: П2 за 1.72. «Зенит» выиграл три подряд выездных матча против «Краснодара». Последний завершился со счетом 4:2. К тому же, «Краснодар» проигрывает в РПЛ уже три матча подряд.

Ставка: Проход «Сити» за 1.42. «Сити» добивался победы в каждом из 4-х последних матчей против «Челси» на «Уэмбли». Завтра команды вновь сыграют на этом стадионе в полуфинале Кубка Англии.

Ставка: Гол Гризманна за 2.81. Француз забил три гола в двух последних играх против «Атлетика». Завтрашний матч между командами пройдет в рамках финала Кубка Испании.

18 апреля

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.94. «Аталанта» забивала минимум три мяча в 9-ти из 11 последних домашних матчей в Серии А. На гол Миранчука дают кэф 3.93.

Ставка: П2 за 2.29. У «Интера» 11 побед подряд в Серии А. За эти матчи команда пропустила всего 4 мяча.



