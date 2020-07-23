Легендарный киберспортсмен Даниил «Zeus» Тесленко стал амбассадором Parimatch

Легендарный киберспортсмен, живая легенда Counter Strike, один из самых узнаваемых и медийных людей в мировом CS сообществе Даниил «Zeus» Тесленко и букмекерская компания Parimatch подписали договор о сотрудничестве. Даниил стал первым амбассадором киберспортивного направления бренда.

Партнеры запланировали много различных ярких активностей – например, проведение совместных турниров и менторство начинающих игроков в CS в специальной киберакадемии.

Даниил Тесленко — один из известнейших людей в киберспорте и экс-капитан золотого состава команды Natus Vincere, чемпион мира в двух версиях Counter Strike: 1.6 и Global Offensive. Его аудитория в соцсетях — более 1,5 миллионов подписчиков. Сейчас Даниил является успешным предпринимателем. Несмотря на то, что на профессиональном уровне он больше не выступает, Zeus все так же непрерывно связан с киберспортом и часть своих проектов реализует именно в этой сфере.





Сотрудничество с Даниилом – еще один значимый шаг Parimatch в сторону укрепления лидирующих позиций в киберспортивном беттинге. Бренд уже давно и успешно развивает киберспортивное направление, в том числе реализуя собственный масштабный турнир по Dota 2, что позволяет привлекать новую аудиторию. Также Parimatch активно поддерживает несколько ведущих киберспортивных коллективов, среди которых Virtus.Pro и Team Spirit.

«Я рад стать амбассадором Parimatch, для меня это значит стать в один ряд с легендами спорта, например, Конором МакГрегором. Мне нравится стиль компании, он совпадает с моим видением мира: дерзкий, живой, непредсказуемый. Беттинг и киберспорт идут рядом уже очень долгое время, благодаря чему многие молодые команды начали свой путь, а также были сформированы призовые фонды турниров. Впереди много крутых активностей: выйдет наш совместный мерч, мы продолжим развитие любительского киберспорта и многое другое» — сказал Даниил Тесленко.

«Мы начинаем сотрудничать с игроком, имя которого вписано в историю мирового киберспорта. Он единственный русскоязычный игрок, который выигрывал чемпионат мира в двух разных версиях игры CounterStrike, 1.6 и Global Offensive. Даниил — это легенда, знаменитый спортсмен и человек, который по духу очень близок нашей компании. Впереди много всего интересного, добро пожаловать в семью Parimatch!» — поприветствовал амбассадора Степан Шульга, Head of Esports Parimatch.