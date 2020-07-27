Бикфалви получил бонус от букмекера за гол через себя! Конкурс Parimatch – твой шанс выиграть 1 000 000 рублей

В матче 29 тура РПЛ между «Уралом» и «Арсеналом» футболист команды хозяев Эрик Бикфалви забил один из лучших голов нынешнего чемпионата. Хавбек «Урала» сравнял счет в матче ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку.



Вдохновившись примером Бикфалви, букмекерская компания Parimatch запустила конкурс #ПариКакЭрик в социальных сетях. В рамках акции у участников есть шанс выиграть миллион.

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По условиям конкурса все желающие в течение недели могут записать собственные версии удара Бикфалви и выложить видео трюка в свои аккаунты «ВКонтакте» или Instagram, сопроводив пост хэштегом #ПариКакЭрик. Автора самого выдающегося гола Бикфалви определит лично и, кроме того, запишет видеообращение к победителю.



Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.

Ранее Parimatch наградил самого футболиста за красивый гол, вручив ему чек на 1 миллион рублей. Вручение чека состоялось 21 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».



