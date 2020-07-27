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Бикфалви получил бонус от букмекера за гол через себя! Конкурс Parimatch – твой шанс выиграть 1 000 000 рублей

В матче 29 тура РПЛ между «Уралом» и «Арсеналом» футболист команды хозяев Эрик Бикфалви забил один из лучших голов нынешнего чемпионата. Хавбек «Урала» сравнял счет в матче ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку.

Вдохновившись примером Бикфалви, букмекерская компания Parimatch запустила конкурс #ПариКакЭрик в социальных сетях. В рамках акции у участников есть шанс выиграть миллион. 

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По условиям конкурса все желающие в течение недели могут записать собственные версии удара Бикфалви и выложить видео трюка в свои аккаунты «ВКонтакте» или Instagram, сопроводив пост хэштегом #ПариКакЭрик. Автора самого выдающегося гола Бикфалви определит лично и, кроме того, запишет видеообращение к победителю.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.

Ранее Parimatch наградил самого футболиста за красивый гол, вручив ему чек на 1 миллион рублей. Вручение чека состоялось 21 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».


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Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
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