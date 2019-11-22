CEO холдинга «Париматч» Сергей Портнов дал огненное интервью YouTube каналу Точка G // как зарабатывают в IT. Полное видео можно посмотреть тут, а мы сделали рекап!

CEO должен наладить все процессы и удалить все, кроме Telegram

«Я отвечаю за общее настроение в компании, ловлю моменты, когда это настроение в упадке, и нахожу методы его поднятия. Роль CEO – быть проводником для творчества и реализации других. Сейчас CEO может быть хуже всех (прим: как специалист), но он должен понимать людей, видеть их насквозь, как никто другой. Я также совмещаю функции HR. Сейчас лидеры компаний уже не рвут на себе рубашку – они могут быть вообще за кулисами, но важно, чтобы они организовали этот концерт, чтобы каждый в нем отыграл свою роль на 101%.

Работа в компании у нас налажена через мессенджер, почты нет и уже ноутбука нет. Все в Telegram. Компания живет в Slack и Jira – ни разу туда не заходил, у меня нет доступа. Вытягиваю суть из менеджеров в Telegram, чем компактнее будет отчет, тем быстрее я помогу и решу вопрос».

Доля «Париматч» и оборот ставок в Украине

«Не хочется все выдавать – я думаю это где-то больше четверти рынка, на уровне 30-40%.

Я думаю оборот ставок в Украине больше 1 млрд. долларов».

Подбрось монетку, чтобы понять, как работает букмекер

«Берем монетку. Орел и решка. Вероятность 50%, что выпадет одна из сторон. Но это если игра полностью справедливая, безмаржинальная. Допустим мы играем на 10$, выпадает орел я даю тебе 10$, выпадает решка ты мне даешь 10$.

Что делают букмекерские конторы? Они говорят: если выпадает решка ты мне 10$, а выпадает орел я тебе 9,5$. Эти 50 центов – маржа букмекеров. Если мы подбросим монетку миллион раз, она выпадет примерно одинаково, но с каждого броска я тебе не додам 5%».

Что касается, трат, тут проценты такие. Во-первых, это маркетинг. Чем больше у тебя доля рынка, тем дешевле для тебя новые игроки. Доля маркетинга доходит до 30%. Еще есть траты на платежные системы и комиссии. Мы еще платим за вывод. Весь этот платежный цикл может доходить до 15-20%.

IT и сервера – это 6-7%. Ежемесячные расходы на поддержку до 100 тыс. долларов.

Фонд оплаты труда – 20%

Все остальное – прибыль компании».

«Конор нормальный пацан, отвечает в WhatsApp» – зачем «Париматч» UFC?

«Мы партнеры UFC, у нас контракт в 7 млн долларов. Мы хотим сделать так, чтобы бои (MMA, UFC, Конор) ассоциировались с «Париматч». Мы понимаем, что сегодня при тех оборотах и 5% марже, что у нас есть сейчас, мы ничего не заработаем, поэтому мы хотим, чтобы люди просто поиграли пару лет и поняли, что такое MMA, что это круто и затягивает.





Мы это делаем не для заработка, а для брендинга. У нас нет задачи заработать на этом виде спорта, но есть задача притянуть с помощью него аудиторию, привязать ее к нашему бренду, а заработаем мы с футбола».

«Конор - игрок, пацан с Дублина, рос с пацанчиками, которые любят подшутить, поставить, поспорить. Он обычный парень, никакой не дворянин или аристократ. Я думаю он играет. Мы с ним общаемся и ставки регулярно обсуждаем. Недавно был бой: Исраэль Адесанья против Уиттакера. Мы с ним обсуждали на кого ставить… В переписке он технически объяснял, почему один из бойцов выиграет и угадал. Он нормальный пацан, в WhatsApp отвечает».

Как в 22 года стать акционером компании?

«Я пришел в компанию с пониманием того, что если я здесь что-то сделаю, то стану акционером. Я сразу оговорил эти условия, выяснил, что мне нужно сделать, чтобы сразу получить пакет акций. Мне поставили цели по EBITDA (показатель рентабельности).

Я не мог бы быть наемным сотрудником, потому что понимаю, что отдаю не 100%, а 120% и все свое здоровье, всю свою жизнь ставлю на кон. У меня никогда не было мыслей: «Пришел – сдал себя в аренду и отрабатываешь». Я просто не смог бы так работать. Мне понадобилось два года, чтобы достичь цели».

Что сказать тому, кто хочет открыть контору в 2019 году?

«Если бы ко мне сейчас пришел человек и сказал, что хочет запустить контору, я бы из добрых пожеланий приложил много усилий, чтобы отговорить его делать это. Он сэкономил бы деньги и нервы. Открытие новой конторы – это неподъемная ноша, требующая 100 миллионов долларов на старте. Потому что сегодня без бренда и агрессивного маркетинга на рынке вообще ловить нечего. А если у вас есть желание посражаться с конкурентами, не хватит и этой суммы. Создание новой конторы это вопрос трех вещей:

Маркетинг IT и платформа Где собрать команду, чтобы все это вести. Это нереально. Мы собирали людей 10 лет с неограниченным бюджетом и невероятной амбицией».

Кто лучший букмекер в мире, кроме «Париматч»?

«Bet365. Они уже признаны – это точно лучший продукт, надежнейший бренд. Кроме того, они стали первыми, кто придумал live-ставки».

Африка – мечта для предпринимателей в 2019 году

«Европа нам вообще неинтересна – там все занято, все сильно регламентировано. Заходить туда – это создавать бизнес для юристов, потому что бизнес будет такой: что юрист скажет, то и делаем.

Дикий дух предпринимательства сейчас в Африке! Технологически там пошли по другому пути – они полностью пропустили этап десктопа, потому что у людей нет компов. А это значит, что мобильные операторы являются доминирующей силой во всех сферах жизни африканцев: платежки, паспорт – это твой мобильный телефон. Это означает, что если ты хочешь быть успешным в Африке, у тебя должна быть сильнейшая мобильная заточка. При этом там LTE и в помине нет, еще дорогая передача данных. Там до сих пор ставят по смс!

Как нужно заходить в Африку? Отправная точка – регуляция. Ты берешь, смотришь, есть ли у них закон о ставках. Если закона нет – ставку не подключаешь. Дальше создаешь бизнес-юнит команду, которая занимается Африкой – эта команда анализирует всю конкурентную среду. Когда мы посмотрели на рынок, то поняли, что с софтиной «Париматч» идти туда нет смысла. У нас есть Opel, а нужен трехколесный самокат. Поэтому мы взяли продукт с рынка в аренду и на этом продукте начинаем строить первую точку, первый сайт.

Дальше, когда это все заработало, включаем маркетинговую кампанию. Тут тоже есть свои нюансы – в Африке, например, до сих пор гордятся тем, что попали в газету. Мы начинаем спонсировать рэп-звезду с 12 млн подписчиков в Танзаниии выкупаем весь трафик, который есть. Но его реально мало. Самая сильная штука, которая у нас пошла, это агентская сеть, где люди за руку тебя ловят и говорят: «слушай, мы дадим тебе бесплатную ставку!» На скутерах подъезжают на светофоре и говорят: «там матч начинается, держи бесплатный ваучер на три доллара». Мы этого игрока присваиваем агенту, и люди за нас делают всю работу».

Поменяешь ли ты когда-нибудь сферу бизнеса?

«Нет, потому что я не знаю, в какой еще сфере можно найти такой стык свободы, бюджета и истинно свободного духа предпринимательства».

А вы забрали бы себе ваучер на ставку у водителя скутера? Пишите в комментарии!

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