Betting Insider

Мейвезер – Пол: победу блогера ждут с вероятностью только 10%. Дата боя – 20 февраля

Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против блогера Логана Пола. Об этом Мейвезер объявил на своей странице в Instagram. Поединок Флойда и Логана Пола состоится 20 февраля.

У Логана за плечами один поединок в профессиональном боксе. В августе 2018 года Пол провел бой с другим блогером – тогда у обоих не было боксерской лицензии. Блогеры получили лицензии и провели реванш в 2019 году. Пол проиграл раздельным решением судей. Тогда к поединку Логана готовил дядя Флойда Мейвезер – Джефф.

Мейвезер провел 50 боев без поражений, а 27 побед были одержаны нокаутом.

Букмекеры уже открыли линию на предстоящий бой:

  • Победа Мейвезера – 1.02 (98%);
  • Ничья – 15.00 (7%);
  • Победа Логана – 10.00 (10%).

Соперники активно начали подогревать интерес к бою еще 21 ноября, когда Пол записал видеообращение к Мейвезеру во время тренировки. 

«Три года назад боец Конор Макгрегор назвал мое имя, и мне пришлось надеть намордник на эту *****. С Логаном Полом может получиться то же самое до того, как я снова отправлюсь завоевывать Японию», – прокомментировал Флойд.

«Если я один раз ударю его, то разорву пополам», – ответил блогер.

Бой будет транслироваться по системе платных трансляций порталом Fanmio. Оформить подписку на поединок можно уже сейчас за 24,99 доллара – после миллиона покупок цена вырастет до 39,99 долларов. 

Поставить на бой можно у наших друзей из Parimatch – бонус 5 000 рублей уже на вашем счету!

Источник обложки: https://s3.amazonaws.com/

Читайте также в нашем блоге:

Матч НФЛ принес Флойду Мейвезеру 366 тысяч долларов

Почему мы проигрываем деньги в ставках на ММА? Проверьте, случалось ли это с вами

Рейтинг стратегий! 79 инструкций для ставок на футбол, UFC, хоккей и баскетбол – на одной странице

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
katyushaa29
0% WR0% ROI
Зато в маркетинговом бою не останется проигравших уж точно 🙃
Ответить
Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Ну, в любом случае интересно посмотреть, как долго блогер продержится)
Ответить
Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
3********0% Пол не выиграет! 
Майвезер выиграет однозначно!
Ответить
Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
katyushaa29Зато в маркетинговом бою не останется проигравших уж точно 🙃
Тут точно.
Как думаешь, как долго блогер продержится?)
Ответить
Вячеслав Лунев
52.2% WR-2.57% ROI
Оу май выйграет9
Ответить
Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Вячеслав ЛуневОу май выйграет9
Кто?
Ответить
Вячеслав Лунев
52.2% WR-2.57% ROI
Just a catКто?
май вей зер
Ответить
Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Вячеслав Луневмай вей зер
А, ну это да)
Ответить
katyushaa29
0% WR0% ROI
Guard 4 GameТут точно. Как думаешь, как долго блогер продержится?)
Для хайпа хоть немного должен продержаться)
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Serega888 50% WR2.12% ROI
1.78Рома тотал больше 2
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
0
Повторить за 1.78
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
1
Повторить за 3.95
Предыдущий
Следующий