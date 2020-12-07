Мейвезер – Пол: победу блогера ждут с вероятностью только 10%. Дата боя – 20 февраля

Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против блогера Логана Пола. Об этом Мейвезер объявил на своей странице в Instagram. Поединок Флойда и Логана Пола состоится 20 февраля.

У Логана за плечами один поединок в профессиональном боксе. В августе 2018 года Пол провел бой с другим блогером – тогда у обоих не было боксерской лицензии. Блогеры получили лицензии и провели реванш в 2019 году. Пол проиграл раздельным решением судей. Тогда к поединку Логана готовил дядя Флойда Мейвезер – Джефф.

Мейвезер провел 50 боев без поражений, а 27 побед были одержаны нокаутом.

Букмекеры уже открыли линию на предстоящий бой:

Победа Мейвезера – 1.02 (98%);

Ничья – 15.00 (7%);

Победа Логана – 10.00 (10%).

Соперники активно начали подогревать интерес к бою еще 21 ноября, когда Пол записал видеообращение к Мейвезеру во время тренировки.

«Три года назад боец Конор Макгрегор назвал мое имя, и мне пришлось надеть намордник на эту *****. С Логаном Полом может получиться то же самое до того, как я снова отправлюсь завоевывать Японию», – прокомментировал Флойд.

«Если я один раз ударю его, то разорву пополам», – ответил блогер.

Бой будет транслироваться по системе платных трансляций порталом Fanmio. Оформить подписку на поединок можно уже сейчас за 24,99 доллара – после миллиона покупок цена вырастет до 39,99 долларов.

Источник обложки: https://s3.amazonaws.com/

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