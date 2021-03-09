Лучший каппер января Юрий Тимошин поставил фрибет 20 000 рублей на экспресс с кэфом 5.66. Чем все закончилось?

Победитель нашего ежемесячного конкурса в январе Юрий Тимошин получил приз от Parimatch – фрибет 20 000 рублей на экспресс. Для своего экспресса он выбрал две ставки: «Обе забьют: да» в матчах «Ювентус» – «Специя» и «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон». Вот как выглядел итоговый купон:





Как развивались события?

Уже на 61 минуте матча между «Ман Сити» и «Вулверхэмптоном» – капитан гостей Конор Коуди сравнял счет и обеспечил проход ставки в этой игре. Но в то же время, уже заканчивался матч на «Альянс Стэдиум», где «Специя» пропустила на тот момент 3 безответных мяча. Казалось, что ситуация безнадежна, но тут судья назначил в ворота «Юве» пенальти на 96 минуте. Его взялся исполнять болгарский нападающий Андрей Галабинов.





Но вратарь хозяев Войцех Щенсны успешно справился с ударом. Позже в интервью он заявил, что для него это был довольно легкий сэйв. Тем не менее, счет в матче так и не поменялся, а экспресс не зашел.

Были ли у вас подобные случаи, когда срывались крупные выигрыши? Расскажите свою историю в комментариях!