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Лучший каппер января Юрий Тимошин поставил фрибет 20 000 рублей на экспресс с кэфом 5.66. Чем все закончилось?

автор Алексей Шабалдин

Победитель нашего ежемесячного конкурса в январе Юрий Тимошин получил приз от Parimatch – фрибет 20 000 рублей на экспресс. Для своего экспресса он выбрал две ставки: «Обе забьют: да» в матчах «Ювентус» – «Специя» и «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон». Вот как выглядел итоговый купон:


Как развивались события?

Уже на 61 минуте матча между «Ман Сити» и «Вулверхэмптоном» – капитан гостей Конор Коуди сравнял счет и обеспечил проход ставки в этой игре. Но в то же время, уже заканчивался матч на «Альянс Стэдиум», где «Специя» пропустила на тот момент 3 безответных мяча. Казалось, что ситуация безнадежна, но тут судья назначил в ворота «Юве» пенальти на 96 минуте. Его взялся исполнять болгарский нападающий Андрей Галабинов. 


Но вратарь хозяев Войцех Щенсны успешно справился с ударом. Позже в интервью он заявил, что для него это был довольно легкий сэйв. Тем не менее, счет в матче так и не поменялся, а экспресс не зашел.

Были ли у вас подобные случаи, когда срывались крупные выигрыши? Расскажите свою историю в комментариях!

Комментарии
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Ssss...
40.4% WR-0.63% ROI
Самый болезненный экспресс (после которого я реально сидел часа 2 в однокомнатной квартире в темноте ночью и смотрел в одну точку сидя на полу у дивана) был у меня практически в самом начале моего ознакомления со ставками, тогда я еще верил в принцип "фаворит - значит победитель" как многие и собирал каждую неделю экспрессы по 20 событий (на тот момент в конторе фонбет это был лимит в экспрессе - 20 событий) и вот как то раз я собрал такой экспресс в далеком 2011 году, собрал 20 событий из матчей субботы и воскресенья и последний матч 20-ый единственный должен был состояться в понедельник, итоговый коэффициент был - 141 и поставил я на него 1000 рублей. Субботние и воскресные матчи прошли как по маслу и оставался единственный матч Фулхэм - Ливерпуль, я взял Ливерпуль х2 за копеечные 1,18 коэффициент. В понедельник вечером перед матчем я заехал в контору и всем кто там был (а мы там все были уже знакомы, причем не важно сколько тебе лет 22 или 45, там все общались, знакомились и поддерживали друг друга) начал хвастаться и показывать чек, что мол "ну наконец то я сегодня выиграю! 141 тыс рублей!" и меня все заранее уже поздравляли, ведь никто даже не мог поверить, в том числе и я, что Ливерпуль сможет проиграть аутсайдеру Фулхэму. Но были некоторые люди которые мне советовали подстраховаться, мол "поставь на победу Фулхэма на всякий случай", но у меня денег толком не было, да и многие другие говорили мол "плохая примета ставить против своих" :D короче я счастливый после конторы поехал домой, купил себе пиво и орешки, дождался матч и начал смотреть. Весь матч Ливерпуль безжалостно атаковал, попал в начале второго тайма в штангу, но мяч предательски не хотел залетать в ворота Фулхэма, но я видя что происходит на поле даже не мог представить чем все закончится, а закончилось всё тем что на 85 минуте игрок Фулхэма, на тот момент еще Фулхэма, Демпси забивает в ворота Ливерпуля...в тот момент весь мир внутри меня перевернулся, в итоге матч так и закончился 1-0 в пользу Фулхэма, до сих пор помню тот зимний день 6 декабря 2011 года и тот самый чек который я хранил потом еще года 2-3. Я просидел потом 2-3 часа в одной позе смотря куда-то вдаль и кстати в ту ночь так и не уснул, для меня молодого тогда еще парня это событие было как предательство, всё во что я верил вдруг рухнуло и я почувствовал всю несправедливость жизни :D
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Сeргей Рябкин
51% WR-1.11% ROI
Ssss...Самый болезненный экспресс (после которого я реально сидел часа 2 в однокомнатной квартире в темноте ночью и смотрел в одну точку сидя на полу у дивана) был у меня практически в самом начале моего ознакомления со ставками, тогда я еще верил в принцип "фаворит - значит победитель" как многие и собирал каждую неделю экспрессы по 20 событий (на тот момент в конторе фонбет это был лимит в экспрессе - 20 событий) и вот как то раз я собрал такой экспресс в далеком 2011 году, собрал 20 событий из матчей субботы и воскресенья и последний матч 20-ый единственный должен был состояться в понедельник, итоговый коэффициент был - 141 и поставил я на него 1000 рублей. Субботние и воскресные матчи прошли как по маслу и оставался единственный матч Фулхэм - Ливерпуль, я взял Ливерпуль х2 за копеечные 1,18 коэффициент. В понедельник вечером перед матчем я заехал в контору и всем кто там был (а мы там все были уже знакомы, причем не важно сколько тебе лет 22 или 45, там все общались, знакомились и поддерживали друг друга) начал хвастаться и показывать чек, что мол "ну наконец то я сегодня выиграю! 141 тыс рублей!" и меня все заранее уже поздравляли, ведь никто даже не мог поверить, в том числе и я, что Ливерпуль сможет проиграть аутсайдеру Фулхэму. Но были некоторые люди которые мне советовали подстраховаться, мол "поставь на победу Фулхэма на всякий случай", но у меня денег толком не было, да и многие другие говорили мол "плохая примета ставить против своих" :D короче я счастливый после конторы поехал домой, купил себе пиво и орешки, дождался матч и начал смотреть. Весь матч Ливерпуль безжалостно атаковал, попал в начале второго тайма в штангу, но мяч предательски не хотел залетать в ворота Фулхэма, но я видя что происходит на поле даже не мог представить чем все закончится, а закончилось всё тем что на 85 минуте игрок Фулхэма, на тот момент еще Фулхэма, Демпси забивает в ворота Ливерпуля...в тот момент весь мир внутри меня перевернулся, в итоге матч так и закончился 1-0 в пользу Фулхэма, до сих пор помню тот зимний день 6 декабря 2011 года и тот самый чек который я хранил потом еще года 2-3. Я просидел потом 2-3 часа в одной позе смотря куда-то вдаль и кстати в ту ночь так и не уснул, для меня молодого тогда еще парня это событие было как предательство, всё во что я верил вдруг рухнуло и я почувствовал всю несправедливость жизни :D 
На выходных не словил флэшбек? Ливер также Фулхэму 0:1 проиграл) Только гол был не в концовке, а на 45-й минуте
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Сeргей Рябкин
51% WR-1.11% ROI
Ssss...Самый болезненный экспресс (после которого я реально сидел часа 2 в однокомнатной квартире в темноте ночью и смотрел в одну точку сидя на полу у дивана) был у меня практически в самом начале моего ознакомления со ставками, тогда я еще верил в принцип "фаворит - значит победитель" как многие и собирал каждую неделю экспрессы по 20 событий (на тот момент в конторе фонбет это был лимит в экспрессе - 20 событий) и вот как то раз я собрал такой экспресс в далеком 2011 году, собрал 20 событий из матчей субботы и воскресенья и последний матч 20-ый единственный должен был состояться в понедельник, итоговый коэффициент был - 141 и поставил я на него 1000 рублей. Субботние и воскресные матчи прошли как по маслу и оставался единственный матч Фулхэм - Ливерпуль, я взял Ливерпуль х2 за копеечные 1,18 коэффициент. В понедельник вечером перед матчем я заехал в контору и всем кто там был (а мы там все были уже знакомы, причем не важно сколько тебе лет 22 или 45, там все общались, знакомились и поддерживали друг друга) начал хвастаться и показывать чек, что мол "ну наконец то я сегодня выиграю! 141 тыс рублей!" и меня все заранее уже поздравляли, ведь никто даже не мог поверить, в том числе и я, что Ливерпуль сможет проиграть аутсайдеру Фулхэму. Но были некоторые люди которые мне советовали подстраховаться, мол "поставь на победу Фулхэма на всякий случай", но у меня денег толком не было, да и многие другие говорили мол "плохая примета ставить против своих" :D короче я счастливый после конторы поехал домой, купил себе пиво и орешки, дождался матч и начал смотреть. Весь матч Ливерпуль безжалостно атаковал, попал в начале второго тайма в штангу, но мяч предательски не хотел залетать в ворота Фулхэма, но я видя что происходит на поле даже не мог представить чем все закончится, а закончилось всё тем что на 85 минуте игрок Фулхэма, на тот момент еще Фулхэма, Демпси забивает в ворота Ливерпуля...в тот момент весь мир внутри меня перевернулся, в итоге матч так и закончился 1-0 в пользу Фулхэма, до сих пор помню тот зимний день 6 декабря 2011 года и тот самый чек который я хранил потом еще года 2-3. Я просидел потом 2-3 часа в одной позе смотря куда-то вдаль и кстати в ту ночь так и не уснул, для меня молодого тогда еще парня это событие было как предательство, всё во что я верил вдруг рухнуло и я почувствовал всю несправедливость жизни :D 
Несмотря на то, что история грустная – она очень круто рассказана 💪🏻 Если будут еще такие истории, можешь писать мне сразу в телеграм (@sergeiryabkin) – будем публиковать их в блоге отдельными постами)
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А5 друг жеки и мастера пламастер
0% WR0% ROI
7474781
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Сeргей Рябкин
51% WR-1.11% ROI
А5 друг жеки и мастера пламастер7474781
сумма максимального выигрыша или минус твоего банка? 😏
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Бермет Эргешова
0% WR-0.67% ROI
ogo
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magicazan
100% WR0.97% ROI
У меня несколько таймматчей зашло ,жаль тут в сообщениях фото нельзя прикрепить
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Ilhomjon Jo'rayevb
0% WR-2.15% ROI
atalanta
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Алдажан Хасанов
33.3% WR0.13% ROI
Ogo
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owningtheworld
76.9% WR3.6% ROI
не помню какой год,у меня садился экспресс из 8-10 событий,тоже точно не помню.Оставался последний матч,цска играл с кем-то,РПЛ,они выигрывали 2-0 на 89й минуте и я уже считал выигрыш)).Но за 3 доп.минуты,умудрились пропустить два(наверное вратарь отошёл),с тех пор я на Рпл не ставлю))
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41
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Фил Кудрявцев 45.8% WR-5.49% ROI
1.143Саутгемптон тотал меньше 1
Манчестер Сити — Саутгемптон| АПЛ
Манчестер Сити — Саутгемптон| АПЛ
Я человек простой, вижу матчи "Манчестер Сити" - ставлю на сухую победу. Особенно, если "Сити" играет дома. Сейчас соперником будет "Саутгемптон".

Эта команда довольно жалкая в этом календарном году. В начале января они обыграли "Ливерпуль", а потом в девяти матчах мы увидели восемь поражений и одну ничью. Это самый ужасный результат среди всех команд лиги. У "Саутгемптона" все сломалось. В команде явная паника. Много травм. Не смотря на то, что в последнем туре они выиграли у "Шеффилда", нельзя придумать, чем они могут взять "Манчестер Сити".

"Сити" проиграл дерби. Конечно, это немного смазало впечатления от их суперсерии, которая составляла 21 победу подряд. Мне кажется, что вернуться к этой серии у "Сити" будут все шансы. Команда на ходу, футболисты в хорошей форме, травм нет. Мне кажется, то, как вел себя "Сити" в последние месяцы, показывает, что один спад сто процентов не выльется в тенденцию. "Саутгемптон" еще все-таки слишком слаб, чтобы противостоять такому сопернику.

Кроме того, у "Саутгемптона" не будет лучшего бомбардира Ингза. Он весь прошлый сезон для команды вытянул. В этом году он, может, и не так крут. Думаю, "Сити" будет играть довольно уверенно. "Саутгемптон" любит играть в авантюрный футбол. Это будет наоборот удобно команде Гвардиолы. Я ставлю на сухую победу "Манчестер Сити".

Источник: СтавкаТВ
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