Следующим клубом Пепа Гвардиолы станет «Ювентус» (Букмекеры)

Букмекеры считают, что после работы в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола возглавит туринский «Ювентус», который в настоящее время тренирует Андреа Пирло.

«Манчестер Сити» после 5 матчей в АПЛ идет в нижней части турнирной таблицы, набрав всего 8 очков. В ЛЧ дела намного лучше: 2 победы в 2 играх над «Порту» и «Марселем».

Гвардиола с 2016 года возглавляет «Сити» и дважды привел клуб к титулу чемпиона АПЛ, выиграв еще несколько внутренних английских турниров, однако так и не смог добиться успеха в Лиге чемпионов. Действующий контракт 49-летнего испанца с клубом из Манчестера рассчитан до лета 2021 года, и букмекеры уже дают возможность поставить на следующее место работы тренера:

Читайте больше материалов в нашем блоге:

Опрос Betting Insider. На что бы ты никогда не сделал ставку?

Тайсон – Джонс: новая дата боя – 28 ноября. Букмекеры уже назвали фаворита

Каппер выиграл почти 50 тыс рублей, поставив 20 рублей на матчи Лиги чемпионов