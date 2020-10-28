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Следующим клубом Пепа Гвардиолы станет «Ювентус» (Букмекеры)

Букмекеры считают, что после работы в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола возглавит туринский «Ювентус», который в настоящее время тренирует Андреа Пирло.

«Манчестер Сити» после 5 матчей в АПЛ идет в нижней части турнирной таблицы, набрав всего 8 очков. В ЛЧ дела намного лучше: 2 победы в 2 играх над «Порту» и «Марселем».

Гвардиола с 2016 года возглавляет «Сити» и дважды привел клуб к титулу чемпиона АПЛ, выиграв еще несколько внутренних английских турниров, однако так и не смог добиться успеха в Лиге чемпионов. Действующий контракт 49-летнего испанца с клубом из Манчестера рассчитан до лета 2021 года, и букмекеры уже дают возможность поставить на следующее место работы тренера:

  • «Ювентус» – 2.2;
  • «Барселона» – 2.87;
  • «ПСЖ» – 11.0.

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Daniel Ortegа51.2% WR-4.76% ROI
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Аякс-2 — Алмере|Первый дивизион Голландии
Хорошего дня и удачных исходов ВСЕМ !!! Сегодня проснулся в хорошем настроении,несмотря на проигрыш Ю Американского Кубка...
Выбор на сегодня не велик,поэтому каждая ставка более тщательно продумана,но в бк делаю эти же ставки, но с незначительными💵, и одинарами! ТБ дивизиона2 Нидерланд. Обе команды забивающие и жду голевого футбола сегодня!
Любителям экстрима -одинар ТБ 4,5 и добавить ТБ молодёжки чемпионата РФ...
0
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yakupov.radmir.8743.8% WR2.3% ROI
2.17Мариуполь фора (2)
Шахтер — Мариуполь|Чемпионат Украины
Шахтер — Мариуполь|Чемпионат Украины
Плюсовую фору на гостей взял по причине того что точно не сыграют Коваленко, Фернандо, Дентиньо и Коноплянка, помимо этого матчи еврокубков предполагают ротацию в составе, кому-то нужно давать из лидеров отдыхать. У Мариуполя проблем тоже хватает, нельзя использовать игроков находящихся в аренде, плюс Быков отбывает дисквалификацию. Шахтёр скорее всего добьётся победы, но Мариуполь тоже должен побороться, шанс на ничью у гостей есть, но придётся потрудиться и навязать борьбу. Вызов для ТШ гостей, с таким соперником они ещё в этом сезоне не бодались.
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