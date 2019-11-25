«Человек года – 2019»: Салах, Леброн и другие спортсмены могут оказаться на обложке журнала Time

Как определяется «Человек года»
С 1927 года в декабрьском выпуске журнала Time называют «Человека года».
Несмотря на то, что итоги подводит один человек (исполнительный редактор журнала), он руководствуется определенными критериями оценки и следует общему принципу.
«Звание «Человек года», присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», – объяснял Ричард Штенгель, бывший главный редактор журнала.
К этому событию букмекеры открыли специальную линию на то, кто окажется на обложке в 2019-м. В список попали такие спортсмены, как Серена Уильямс, Тайгер Вудс, Леброн Джеймс, Мохаммед Салах и целая женская сборная США по футболу. Betting Insider решил рассказать, почему здесь оказались некоторые из них.
Серена Уильямс
Скандалы с судьями позади – ESPN выпустил документальный фильм «Серена против судьи». В нем было проведено интервью с участниками известного финала US Open-2018, когда Серена сказала рефери свое знаменитое «вы никогда больше не будете со мной на одном корте, пока живы».
Но кажется, что карьера 38-летней теннисистки подходит к концу по другим причинам. Многочисленные травмы мешают ей и сбивают на пути к трофеям – за год она проиграла уже четыре турнира «Большого шлема» подряд. Только несколько матчей с ее участием в 2019-м запомнились теннисным фанатам:
- Ее идеальная победа над Шараповой (6:1; 6:1);
- Четвертьфинал против Ван Цян, который она выиграла за 44 минуты (6:1; 6:0);
- И финал US Open, который она проиграла 19-летней Андрееску (3:6; 5:7).
Несмотря на это, она стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes. Она заработала 29,2 млн долларов (призовые – 4,2 млн; рекламные контракты – 25).
Также Sports Illustrated признал ее лидером списка 50 самых модных людей года. Все благодаря тому, что она развивает свой бренд Serena: представила новую коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке, в планах запустить производство ювелирных изделий и косметических средств.
Кроме всего, теннисистка занималась благотворительностью. После урагана «Дориан» на Багамах почти 76 тысяч человек лишились жилья – Серена посетила церковь, где временно остались пострадавшие, и сделала пожертвование.
В списке букмекеров, она находится на 13 месте с коэффициентом 21.0.
Леброн Джеймс
Леброна Джеймса скандалы тоже не обошли стороной – из-за его реакции на твит, который начал конфликт НБА и Китая, фанаты в Гонконге начали сжигать игровые майки баскетболиста.
Но это не мешает Леброну в каждом матче нового сезона бить рекорды в погоне за величием Джордана:
- В топ-50 лучших игроков в истории НБА он идет вторым – сразу после Джордана;
- Вместе с Леброном «Лейкерс» выдали лучший для себя старт сезона с 2010 года (9 побед и только два поражения на 14 ноября);
- 1 958 перехватов – теперь он на 14 строчке по этому показателю в истории;
- Леброн стал пятым в истории, кто забросил 12 тысяч бросков с игры;
- Занял 18-е место по 3-очковым;
- Обошел Джордана и стал четвертым игроком в истории НБА, который набрал больше 33 000 очков.
И тем не менее, в списке на обложку Time он находится на 59 месте с коэффициентом 101.0.
Мохаммед Салах
«Ливерпуль» совершил чудо и вышел в финал Лиги чемпионов без Салаха. Но именно он сделал из этого настоящий бренд и возродил главную идею команды – «Never Give Up» (Никогда не сдавайся – пр. Betting Insider). Да, именно такую футболку вы себе захотели после сумасшедшего камбека против «Барсы» в ответном матче (0:3; 4:0).
Свое дело он сделал позже, забив в финале. Но успех Салаха на этом не заканчивается. В своей родной стране он не просто футболист – он больше, чем настоящий супергерой. В Египте он является идеальным примером успеха и исполнения мечты. Изображения с ним повсюду: на плакатах, стенах, коврах и бутылках. На стадионы все ходят с масками его лица, а из баров, где идет трансляция игры сборной или «Ливерпуля», громче всего слышно именно его имя.
Профессиональные достижения Салаха за год действительно впечатляют:
- Победитель Лиги чемпионов;
- Обладатель Суперкубка УЕФА;
- Лучший бомбардир АПЛ второй год подряд;
- Второй самый дорогой футболист после Мбаппе по версии CIES Football Observatory (219,6 млн евро);
- Вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира (25,1 млн евро в год).
Но еще больше впечатляет то, каким человеком он является. Каждый год он возвращается к себе на родину, в свою деревню. Он финансово помог, чтобы наконец-то там построили школу и больницу – Салах может даже просто помочь жителям своей деревни и дать денег на организацию свадьбы. Если он и не попадет на обложку Time, то точно попадет на обложку дневника школьника своей деревни – а это можно ценить даже как еще больший успех.
По версии букмекеров он на 60-м месте с коэффициентом 101.0.
Кто уже появлялся на обложке Time?
Если пройтись по всему списку тех, кого уже признавали «Человеком года», можно заметить, что это были не только политики и общественные деятели. Впервые это звание присудили Чарльзу Линдбергу (человеку, который первым пересек Атлантику в одиночку).
Кроме того, на обложке появлялись и не отдельные персоны, а группы людей, неодушевленные предметы и абстрактные понятия, которые означали важнейшее событие, произошедшее за год. Например: «Беби-бумеры» (1966), «Американский солдат» (1950) и Персональный компьютер (1982).
Трижды это звание получал только Франклин Рузвельт (1932, 1934, 1941).
Дважды: Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Джордж Маршалл, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Дэн Сяопин, Михаил Горбачёв, Билл Клинтон, Американский солдат, (абстрактное понятие), Джордж Буш-младший, Барак Обама.
Также в разные годы «Человеком года» признавались:
- Марк Цукерберг (2010),
- Ганди (1930),
- Владимир Путин (2007),
- Дональд Трамп (2016),
- Папы Римские (1962, 1994, 2013),
- Гитлер (1938).
Как определяется «Человек года»
Несмотря на то, что итоги года подводит один человек (исполнительный редактор журнала), он руководствуется определенными критериями оценки и следует общему принципу.
«Звание «Человек года», присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», – объяснял Ричард Штенгель, бывший главный редактор.
Кому присудят звание в 2019 году?
По мнению букмекеров, в этому году есть определенный фаворит – это Грета Тунберг, 16-летняя девочка из Швеции, которая обвинила политиков в том, что у нее украли детство.
Благодаря своей речи на заседании ООН, она уже была одной из главных претенденток на Нобелевскую премию мира в этом году. Она ее не получила, но все-таки снова обратила внимание всего мира на экологическую проблему:
Также за год было много и других происшествий планетарного масштаба: социальные (протесты, разоблачения), политические, спортивные и развлекательные. Представители каждой сферы вошли в этот список.
Все возможные варианты, кто станет «Человеком года» 2019, по версии букмекеров:
- Грета Тунберг (потеряла детство) – 1.365
- The Climate Strikers (борются за экологию) – 1.67
- Гонконгские протестующие (больше, чем московских) – 3
- The Diplomats (не из госдумы) – 7,5.
- Джасинда Ардерн (премьер-министр Новой Зеландии) – 9
- Дональд Трамп (американский большой брат) – 10
- Мигранты (американский большой брат их не любит) – 10
- Хуан Гуайдо (политик) – 11
- Александрия Окасио-Кортес (американский политик) – 11
- The Whistleblowers (Я/МЫ Иван Голунов) – 11
- Ахмед Абий (кто это?) – 13
- BTS (корейское «Серебро») – 19
- Серена Уильямс (американская Шарапова) – 21
- Ангела Меркель (немецкая большая сестра) – 21
- Ким Чен Ын (корейский большой брат) – 21
- Си Цзиньпин (китайский большой брат) – 21
- Илон Маск (MVP планеты Земля) – 21
- Джефф Безос (основатель Amazon) – 21
- Сирийские курды (национальность) – 21
22. Папа Римский Франциск (не Джуд Лоу) – 26
26. Киану Ривз (Нео или просто – Избранный) – 26
28. Игра престолов (спасибо, что закончилась) – 31
30. Том Брэди (американский футбол, «Нью-Ингленд Пэтриотс») – 34
32. Владимир Путин (российский большой брат) – 34
36. Реджеп Тайип Эрдоган (турецкий большой брат) – 41
39. Эммануэль Макрон (французский большой брат) – 51
40. Анджелина Джоли (Лара Крофт) – 51
44. Скала (Руки-базуки) – 51
46. Владимир Зеленский (украинский большой брат) – 51
50. Марк Цукерберг (американский Павел Дуров) – 67
51. Тейлор Свифт (обогнала Майкла Джексона) – 67
55. Тереза Мэй (Брекзит: потрачено) – 101
58. Тайгер Вудс (кумир Гарета Бейла) – 101
59. Леброн Джеймс (Джордан все еще круче) – 101
60. Мохаммед Салах (египетский бог) – 101
61. Дженнифер Лопес (что. ты. тут. делаешь?) – 101
64. Женская сборная США по футболу (любимицы Василия Уткина) – 101
66. Tik Tok (музыкальный Инстаграмм) – 101
73. Король Ночи (лидер Белых ходоков) – 251
Кто должен стать «Человеком года» и почему? Пишите свои варианты в комментариях
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