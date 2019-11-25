«Человек года – 2019»: Салах, Леброн и другие спортсмены могут оказаться на обложке журнала Time

Как определяется «Человек года»

С 1927 года в декабрьском выпуске журнала Time называют «Человека года».

Несмотря на то, что итоги подводит один человек (исполнительный редактор журнала), он руководствуется определенными критериями оценки и следует общему принципу.

«Звание «Человек года», присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», – объяснял Ричард Штенгель, бывший главный редактор журнала.

К этому событию букмекеры открыли специальную линию на то, кто окажется на обложке в 2019-м. В список попали такие спортсмены, как Серена Уильямс, Тайгер Вудс, Леброн Джеймс, Мохаммед Салах и целая женская сборная США по футболу. Betting Insider решил рассказать, почему здесь оказались некоторые из них.

Серена Уильямс

Скандалы с судьями позади – ESPN выпустил документальный фильм «Серена против судьи». В нем было проведено интервью с участниками известного финала US Open-2018, когда Серена сказала рефери свое знаменитое «вы никогда больше не будете со мной на одном корте, пока живы».



Но кажется, что карьера 38-летней теннисистки подходит к концу по другим причинам. Многочисленные травмы мешают ей и сбивают на пути к трофеям – за год она проиграла уже четыре турнира «Большого шлема» подряд. Только несколько матчей с ее участием в 2019-м запомнились теннисным фанатам:

Ее идеальная победа над Шараповой (6:1; 6:1);

Четвертьфинал против Ван Цян, который она выиграла за 44 минуты (6:1; 6:0);

И финал US Open, который она проиграла 19-летней Андрееску (3:6; 5:7).

Несмотря на это, она стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes. Она заработала 29,2 млн долларов (призовые – 4,2 млн; рекламные контракты – 25).

Также Sports Illustrated признал ее лидером списка 50 самых модных людей года. Все благодаря тому, что она развивает свой бренд Serena: представила новую коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке, в планах запустить производство ювелирных изделий и косметических средств.

Кроме всего, теннисистка занималась благотворительностью. После урагана «Дориан» на Багамах почти 76 тысяч человек лишились жилья – Серена посетила церковь, где временно остались пострадавшие, и сделала пожертвование.

В списке букмекеров, она находится на 13 месте с коэффициентом 21.0.

Леброн Джеймс

Леброна Джеймса скандалы тоже не обошли стороной – из-за его реакции на твит, который начал конфликт НБА и Китая, фанаты в Гонконге начали сжигать игровые майки баскетболиста.

Но это не мешает Леброну в каждом матче нового сезона бить рекорды в погоне за величием Джордана:

В топ-50 лучших игроков в истории НБА он идет вторым – сразу после Джордана;

Вместе с Леброном «Лейкерс» выдали лучший для себя старт сезона с 2010 года (9 побед и только два поражения на 14 ноября);

1 958 перехватов – теперь он на 14 строчке по этому показателю в истории;

Леброн стал пятым в истории, кто забросил 12 тысяч бросков с игры;

Занял 18-е место по 3-очковым;

Обошел Джордана и стал четвертым игроком в истории НБА, который набрал больше 33 000 очков.

И тем не менее, в списке на обложку Time он находится на 59 месте с коэффициентом 101.0.

Мохаммед Салах

«Ливерпуль» совершил чудо и вышел в финал Лиги чемпионов без Салаха. Но именно он сделал из этого настоящий бренд и возродил главную идею команды – «Never Give Up» (Никогда не сдавайся – пр. Betting Insider). Да, именно такую футболку вы себе захотели после сумасшедшего камбека против «Барсы» в ответном матче (0:3; 4:0).



Свое дело он сделал позже, забив в финале. Но успех Салаха на этом не заканчивается. В своей родной стране он не просто футболист – он больше, чем настоящий супергерой. В Египте он является идеальным примером успеха и исполнения мечты. Изображения с ним повсюду: на плакатах, стенах, коврах и бутылках. На стадионы все ходят с масками его лица, а из баров, где идет трансляция игры сборной или «Ливерпуля», громче всего слышно именно его имя.

Профессиональные достижения Салаха за год действительно впечатляют:

Победитель Лиги чемпионов;

Обладатель Суперкубка УЕФА;

Лучший бомбардир АПЛ второй год подряд;

Второй самый дорогой футболист после Мбаппе по версии CIES Football Observatory (219,6 млн евро);

Вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира (25,1 млн евро в год).

Но еще больше впечатляет то, каким человеком он является. Каждый год он возвращается к себе на родину, в свою деревню. Он финансово помог, чтобы наконец-то там построили школу и больницу – Салах может даже просто помочь жителям своей деревни и дать денег на организацию свадьбы. Если он и не попадет на обложку Time, то точно попадет на обложку дневника школьника своей деревни – а это можно ценить даже как еще больший успех.

По версии букмекеров он на 60-м месте с коэффициентом 101.0.

Кто уже появлялся на обложке Time?

Если пройтись по всему списку тех, кого уже признавали «Человеком года», можно заметить, что это были не только политики и общественные деятели. Впервые это звание присудили Чарльзу Линдбергу (человеку, который первым пересек Атлантику в одиночку).

Кроме того, на обложке появлялись и не отдельные персоны, а группы людей, неодушевленные предметы и абстрактные понятия, которые означали важнейшее событие, произошедшее за год. Например: «Беби-бумеры» (1966), «Американский солдат» (1950) и Персональный компьютер (1982).

Трижды это звание получал только Франклин Рузвельт (1932, 1934, 1941).

Дважды: Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Джордж Маршалл, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Дэн Сяопин, Михаил Горбачёв, Билл Клинтон, Американский солдат, (абстрактное понятие), Джордж Буш-младший, Барак Обама.





Также в разные годы «Человеком года» признавались:

Марк Цукерберг (2010),

Ганди (1930),

Владимир Путин (2007),

Дональд Трамп (2016),

Папы Римские (1962, 1994, 2013),

Гитлер (1938).

Как определяется «Человек года»

Несмотря на то, что итоги года подводит один человек (исполнительный редактор журнала), он руководствуется определенными критериями оценки и следует общему принципу.

«Звание «Человек года», присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», – объяснял Ричард Штенгель, бывший главный редактор.

Кому присудят звание в 2019 году?

По мнению букмекеров, в этому году есть определенный фаворит – это Грета Тунберг, 16-летняя девочка из Швеции, которая обвинила политиков в том, что у нее украли детство.

Благодаря своей речи на заседании ООН, она уже была одной из главных претенденток на Нобелевскую премию мира в этом году. Она ее не получила, но все-таки снова обратила внимание всего мира на экологическую проблему:

Также за год было много и других происшествий планетарного масштаба: социальные (протесты, разоблачения), политические, спортивные и развлекательные. Представители каждой сферы вошли в этот список.

Все возможные варианты, кто станет «Человеком года» 2019, по версии букмекеров:

Грета Тунберг (потеряла детство) – 1.365 The Climate Strikers (борются за экологию) – 1.67 Гонконгские протестующие (больше, чем московских) – 3 The Diplomats (не из госдумы) – 7,5. Джасинда Ардерн (премьер-министр Новой Зеландии) – 9 Дональд Трамп (американский большой брат) – 10 Мигранты (американский большой брат их не любит) – 10 Хуан Гуайдо (политик) – 11 Александрия Окасио-Кортес (американский политик) – 11 The Whistleblowers (Я/МЫ Иван Голунов) – 11 Ахмед Абий (кто это?) – 13 BTS (корейское «Серебро») – 19 Серена Уильямс (американская Шарапова) – 21 Ангела Меркель (немецкая большая сестра) – 21 Ким Чен Ын (корейский большой брат) – 21 Си Цзиньпин (китайский большой брат) – 21 Илон Маск (MVP планеты Земля) – 21 Джефф Безос (основатель Amazon) – 21 Сирийские курды (национальность) – 21

22. Папа Римский Франциск (не Джуд Лоу) – 26

26. Киану Ривз (Нео или просто – Избранный) – 26

28. Игра престолов (спасибо, что закончилась) – 31

30. Том Брэди (американский футбол, «Нью-Ингленд Пэтриотс») – 34

32. Владимир Путин (российский большой брат) – 34

36. Реджеп Тайип Эрдоган (турецкий большой брат) – 41

39. Эммануэль Макрон (французский большой брат) – 51

40. Анджелина Джоли (Лара Крофт) – 51

44. Скала (Руки-базуки) – 51

46. Владимир Зеленский (украинский большой брат) – 51

50. Марк Цукерберг (американский Павел Дуров) – 67

51. Тейлор Свифт (обогнала Майкла Джексона) – 67

55. Тереза Мэй (Брекзит: потрачено) – 101

58. Тайгер Вудс (кумир Гарета Бейла) – 101

59. Леброн Джеймс (Джордан все еще круче) – 101

60. Мохаммед Салах (египетский бог) – 101

61. Дженнифер Лопес (что. ты. тут. делаешь?) – 101

64. Женская сборная США по футболу (любимицы Василия Уткина) – 101

66. Tik Tok (музыкальный Инстаграмм) – 101

73. Король Ночи (лидер Белых ходоков) – 251

Кто должен стать «Человеком года» и почему? Пишите свои варианты в комментариях

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