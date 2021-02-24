ФК «Ессентуки» подозревается в договорных матчах. РФС уже начал проверку

РФС начал проверку в отношении ФК «Ессентуки», который подозревается в организации договорных матчей. Подозрения вызывают три игры: против «Кубани» (1:5), «Интера» (0:2) и СКА (0:8).

По некоторым данным, нескольким футболистам предложили сдать игры путем обеспечения нужного количества мячей. Данная информация была анонимно подтверждена одним из игроков, однако он не стал называть конкретные встречи.

РФС и департамент защиты игры проанализирует все игры «Ессентуков». Также руководство намерено опросить всех футболистов и сотрудников команды. Допросу также подлежат арбитры, которые работали на матчах с участием этого клуба.

Еще больше интересного вы найдете в нашем блоге!



