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ФК «Ессентуки» подозревается в договорных матчах. РФС уже начал проверку

автор Юрий Еремичев

РФС начал проверку в отношении ФК «Ессентуки», который подозревается в организации договорных матчей. Подозрения вызывают три игры: против «Кубани» (1:5), «Интера» (0:2) и СКА (0:8).

По некоторым данным, нескольким футболистам предложили сдать игры путем обеспечения нужного количества мячей. Данная информация была анонимно подтверждена одним из игроков, однако он не стал называть конкретные встречи.

РФС и департамент защиты игры проанализирует все игры «Ессентуков». Также руководство намерено опросить всех футболистов и сотрудников команды. Допросу также подлежат арбитры, которые работали на матчах с участием этого клуба. 

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1.6Победит Наполи
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
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🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
🔵Дома неаполитанцы играют довольно мощно и частенько побеждают – отыграть два гола у находящейся не в лучшей форме «Гранады» им вполне по силам.

Вероятные исходы:

🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5

Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡
4
Повторить за 1.6
КСК 50% WR3.76% ROI
2.91Аякс фора (-1)
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Считаю что Доги сольются! Когда Лиль выходил в весеннюю стадию ЛЕ, никто и предположить не мог, что они будут идти к 27 туру Лиги 1 на первом месте. Сейчас им ЛЕ ни к селу ни к городу. Это огромное бремя от которого они попытались избавится уже в первом матче. Аякс весь матч атаковал и если бы не подарок Тальяфико, то у Догов то и опасных моментов то не было. неожиданно поведя в счёте Галтье бросился делать замены доламывая игру своей команды. А у Аякса ну не шёл мяч в ворота и всё. Тогда Саншеш просто на ровном месте привозит пенальти, для приличия поспорив с судьёй. Вы скажете я драматизирую, нет это лёгкая ирония . Ну а если серьёзно, то у Лиля нет никакой мотивации от совсем. Это конечно не значит, что они обязаны проиграть. Ничья была бы для них лучшим результатом. Да и футбол это такая штука, что когда у тебя нет настроя побеждать матч тебе легко даётся собственно так и было до 87 минуты первого матча.
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