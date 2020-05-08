«Мы стали жертвами несовершенства контроля качества рекламы у партнера» – на «Пикабу» завели дело из-за рекламы букмекеров

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» по факту распространения на портале рекламы БК «Лига Ставок». Сообщение о возбуждении дела появилось на официальном сайте ФАС 7 мая.

Согласно сообщению антимонопольной службы, в соответствие с частью 2 статьи 27 закона «О рекламе», реклама букмекерских контор и любых других азартных игр возможна только на сайтах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера, а также на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг.

Как утверждает ФАС, сообщество «Пикабу» к таким сайтам не относится, а значит, владельцам портала будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Директор по развитию «Пикабу» Всеволод Киров сообщил Betting Insider, что реклама букмекера появилась на портале из-за недочетов автоматической рекламной системы.

«У нас на «Пикабу» запрещена реклама букмекеров. Не только как следование закону, но и как в целом политика (мы не рекламируем азартные игры, лотереи и так далее). Жалоба ФАС стала неожиданностью.

Оказалось, что реклама прилетела через программатик (прим: автоматическая рекламная система), обманув модерацию одной из рекламных сетей, то есть, по сути, мы стали жертвами несовершенства системы контроля качества рекламы у одного из партнеров.

Поэтому мы в процессе разъяснения ФАСу всех нюансов этой истории, надеемся что нас услышат», – заявил Киров.

Мы запросили комментарии также у букмекерской компании «Лига Ставок», реклама которой появилась на «Пикабу», но на момент публикации текста не получили ответ.

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