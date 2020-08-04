«Поисковик пересмотрит свою рекламную политику». Юрист Мария Лепщикова о поражении Google в деле против «Пикабу»

Против «Пикабу» возбудили дело из-за распространения на ресурсе рекламы букмекерской компании «Лига Ставок».

Еще раз кратко хронология:

Пришел запрос от ФАС со скриншотом баннера «Лиги Ставок» в мобильной версии «Пикабу»; Реклама букмекеров на ресурсе запрещена (и по закону и по внутренним правилам); В программатике нашли много баннеров букмекера в ротации Google Ad Manager, заблокировали креативы и начали писать письма поисковику «Как так?», но это ни к чему не привело; Оказалось, что баннеры прошли модерацию под видом рекламы бренда Apple со ссылкой на приложение «Лиги Ставок» в AppStore; Признали факт размещения баннера, дали все детальные пояснения, делу дали ход; Букмекер заявил о своей непричастности; «Пикабу» объяснил, что нарушение закона произошло из-за несовершенства системы контроля рекламы на стороне поисковика; Google заявил о том, что не является рекламораспространителем, а оказывает только платформенные технические услуги.

Итог: Google признали единственным виновным в случившемся.

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Чтобы разобраться в справедливости претензий ФАС и дать справедливую оценку ситуации, мы пообщались с юристом Марией Лепщиковой.

Справедливо ли решение ФАС признать ГУГЛ единственным виновным в нарушении?

Анализировать с юридической точки зрения обстоятельства дела, основываясь только на информации из открытых источников, не видя текста самого решения ФАС – сложно и может быть несколько необъективно.

Однако логика признания Google как рекламораспространителя единственным виновным в рамках рассмотрения обсуждаемого дела все же просматривается и представляется понятной.

Начнем с нормативной базы, которая относится к рекламе, основанных на риске игр, пари в сети «Интернет», и применима к рассматриваемому случаю.

Специальные требования и ограничения рекламы основанных на риске игр, пари установлены ст. 27 Федерального закона «О рекламе».

Согласно пункту 1 части 2.2 Статьи 27 Федерального закона «О рекламе» помимо случаев, предусмотренных частью 2 ст. 27 ФЗ «О рекламе», допускаются размещение, распространение рекламы:

1) основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах:

а) в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;

б) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):

– на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;

– на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг;

– на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала спортивной направленности, не являющегося телеканалом, доступ к которому осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств.

При этом согласно части 3 Статьи 27 закона «О рекламе» указанные требования распространяются соответственно на рекламу организатора, основанных на риске игр, рекламу сопутствующих азартным играм услуг и рекламу игорного заведения, в том числе рекламу мест осуществления деятельности по оказанию сопутствующих азартным играм услуг.

Что касается понятийного аппарата, используемого в Федеральном законе «О Рекламе». В соответствии со ст. 3 ФЗ «О рекламе»:

Рекламодатель – изготовитель или продавец товара, либо иное, определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;

Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;

Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Возвращаясь к вопросу о том, почему виновным был признан именно Google – Статьей 38 ФЗ «О рекламе» предусмотрено, что Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение требований, установленных частями 2 и 5 ст. 27 ФЗ «О рекламе». Под нарушения ч. 2 ст. 27 ФЗ «О рекламе» ФАС подвел нарушения на самом деле ч. 2.2 ст. 27 ФЗ «О рекламе» в части нарушения рекламы организатора азартных игр в сети «Интернет».

В свою очередь привлечение рекламодателя (под определение которого подходит «Лига Ставок») и рекламоизготовителя за нарушения ст. 27 ФЗ «О рекламе» возможно только при установлении вины по другим частям Статьи:

– рекламодателя за нарушения ч. 1 и ч. 5 ст. 27 ФЗ «О рекламе», касающихся требований к содержанию рекламы, основанных на риске игр, пари;

– рекламопроизводителя за нарушения, указанные у рекламораспространителя и рекламодателя, если будет доказано, что нарушение произошло по его вине.

Таким образом (опять же подчеркну – основываясь на информации из открытых источников без ознакомления с официальным текстом решения), логика привлечения только Google понятна.

Справка:

Согласно информации, размещаемой самим поисковиком во вкладке «Google Реклама», все рекламные объявления в сетевом пространстве, предназначенном под размещение рекламы, перед их публикацией проходят проверку (и проверку проводит сам Google). По итогам такой проверки Объявление может быть либо одобрено, либо отклонено. Также в соответствии с вкладкой «Центр правил Google Рекламы», под контентом с ограничениями значится тематика азартных игр.

Есть ли у Google шансы на апелляцию?

В данном случае полагаю (опять же не видя официального текста ФАС), ФАС по итогам рассмотрения материала вынес Решение в соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации «О рекламе», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.08.2006 №508. С точки зрения процессуального права, на Решение ФАС подается не апелляционная жалоба, а заявление в Арбитражный суд в соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ путем подачи заявления о признании недействительным Решение ФАС.

Что касается шансов на признание Решения ФАС недействительным – все возможно. Кроме рассмотрения решения о правильном или неправильном применении ФАСом норм материального права, Арбитражный суд должен будет также установить наличие или отсутствие нарушений по процессуальной части, при установлении которых (если они будут признаны существенными) Решение ФАС может быть признано недействительным.

Как повлияет прецедент на дальнейшие решения в подобных случаях?

Полагаю, данный прецедент будет больше касаться самого Google. Возможно, поисковик пересмотрит свою рекламную политику, чтобы оградить себя от риска на будущее.

С большей уверенностью можно говорить о том, что в случае оставления решения в силе, в аналогичных ситуациях ФАС, его территориальные органы, а также суды при оставлении в силе Решения ФАС, обжалуемых через суд, будут применять аналогичную логику.

Несмотря на то, что наша правовая система не является прецедентной, а каждое дело «рассматривается исходя из его фактических обстоятельств», одновременно с этим Верховный Суд выступает за единообразие судебной практики.