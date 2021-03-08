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Уже завтра в 23:00 (по мск.) стартуют ответные матчи ЛЧ. Еще не выбрали ставки? Тогда ловите фрибет 3000 рублей от наших друзей в Pin-Up.ru и статистические тренды:
1. «Юве» – «Порту»: ИТМ1 (2,5) за 1.45. Команда Криша не забивает больше двух голов в 6-ти домашних матчах ЛЧ из последних 8-ми. А «Порту» не пропускал больше двух голов в 10 из 11 последних выездных матчей в ЛЧ.
2. «Боруссия» – «Севилья»: ИТБ1 (1) – 1.84. «Боруссия» забивала минимум два гола в 5-ти домашних матчах ЛЧ из последних 6-ти.
3. «Ливерпуль» – «Лейпциг»: обе забьют (нет) – 2.46. Как минимум одна команда не забивала в 9-ти матчах «Ливерпуля» из последних 10 в ЛЧ.
4. «ПСЖ» – «Барселона»: П2 – 2.85. Команда Месси побеждает и не пропускает 4 матча подряд.
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