Betting Insider

Готов к ЛЧ? Дарим 3000 рублей на счет – ставь на любой матч 😉

автор Юрий Еремичев

Получи 🎁 – бонус 3000 рублей к ответкам ЛЧ

Уже завтра в 23:00 (по мск.) стартуют ответные матчи ЛЧ. Еще не выбрали ставки? Тогда ловите фрибет 3000 рублей от наших друзей в Pin-Up.ru и статистические тренды:

1. «Юве» – «Порту»: ИТМ1 (2,5) за 1.45. Команда Криша не забивает больше двух голов в 6-ти домашних матчах ЛЧ из последних 8-ми. А «Порту» не пропускал больше двух голов в 10 из 11 последних выездных матчей в ЛЧ.

2. «Боруссия» – «Севилья»: ИТБ1 (1) – 1.84. «Боруссия» забивала минимум два гола в 5-ти домашних матчах ЛЧ из последних 6-ти. 

3. «Ливерпуль» – «Лейпциг»: обе забьют (нет) – 2.46. Как минимум одна команда не забивала в 9-ти матчах «Ливерпуля» из последних 10 в ЛЧ.

4. «ПСЖ» – «Барселона»: П2 – 2.85. Команда Месси побеждает и не пропускает 4 матча подряд.

Выбрал ставку? Заряжай фрибет 3000 рублей – не рискуй своим кошельком 💰

Как работает фрибет:

  • не более 100% от суммы ставки;
  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
  • условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
  • начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
🇷🇺 26 47.9% WR-1.67% ROI
1.49Победит Ювентус
Ювентус — Порту| Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Порту| Лига чемпионов УЕФА
⚽️🏆ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-1/8 ФИНАЛА.
🇮🇹ЮВЕНТУС - ПОРТУ🇵🇹

Ювентус, который считался фаворитом, неожиданно для всех проиграл в прошлой игре против Порту. Главное, что Ювентус сумел забить гол на выезде и теперь для прохода в 1/4 плей-офф им достаточно одержать победу с минимальным счётом 1:0. Думаю для них не составит труда это сделать, так как они по классу выше на голову команды Порту. Могу предположить, что Ювентус настроен серьезно, не зря же тренер дал отдохнуть лидеру команды Роналду в предыдущей игре против Лацио.

Порту, конечно сильный клуб, но точно уступает по силам Ювентусу. Если взять последние матчи против равных соперников, таких как Брага, Бенфика, Спортинг, Манчестер Сити, команде Порту не удалось проявить себя и одержать победы.

От этого матча я жду уверенной победы Ювентуса.
Всем удачи!
1
Повторить за 1.47
IRON MAN 51.6% WR7.86% ROI
1.72Боруссия Дортмунд фора ()
Боруссия Д — Севилья| Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Севилья| Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д встретит Севилью на своём поле,гости поймали то ли кризис, то ли они берегли силы на эту игру,и безобразно сыграли во внутреннем чемпионате, где уступили аутсайдеру, хотя обязаны были побеждать,так как они совсем не обеспечили себе место в ЛЧ.
Что касается матча : Боруссия в хорошей форме,хоть она и проиграла прошлую игру Баварии , но смотрелись они достойно,просто Мюнхенцы уж очень сильны.
Вообщем не буду тянуть резину и просто скажу, что здесь я не вижу Севилью победительницей, думаю Дортмунд не будет отсиживаться в обороне, да и не умеют они делать это. Здесь победа Боруссии однозначно, ну и естественно берём и ********** с форой 0.
3
Повторить за 1.69