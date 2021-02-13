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«Тоттенхэм» не проигрывает «Сити» три матча: кэф на исход сегодня – 3.58! Валуй? Не рискуй с фрибетом 3000 рублей

автор Михаил Даньшин

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Сегодня в 20:30 состоится матч «Сити» и «Тоттенхэма» в АПЛ. Букмекеры ждут 16-ю победу команды Гвардиолы подряд, кэф – 1.37 против 9.30 у команды Моуринью!

Но в личных встречах «Тоттенхэм» не проигрывает последние три матча (две сухие победы и ничья) – ставка на Х2 идет за 3.58! Валуй? Не рискуй и заряжай фрибет 3000 рублей от наших друзей в Pin-Up.ru.

Еще варианты ставок по статистике:

1. «Обе забьют (да)» – 1.99. Ставку выбрали более 12% пользователей Betting Insider – это второй самый популярна ставка на матч.

2. ТМ (3,5)  1.48. В последних пяти личных встречах было забито 16 мячей (3,2 в среднем за игру).

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  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
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13.02.21 20:00 МСК

Турнир Италия. Серия А

Место «им. Марадоны», (Неаполь)



В двух последних матчах в Неаполе «Ювентус» и «Наполи» забивали минимум три гола, но ждать ли голевой феерии и 13 февраля – ответ найдете в прогнозе. Чего ждать от встречи?



Наполи

«Наполи» пока не оправдывает надежд болельщиков, но и провальным первый круг чемпионата в исполнении команды Дженнаро Гаттузо назвать нельзя. В данный момент неаполитанцы находятся на шестой строчке в таблице с 37 очками, отставая от заветного четвертого места на три балла, при этом у «партенопейцев» есть еще матч в запасе.

Однако конкуренция за путевку в Лигу Чемпионов слишком высока – очевидно, что «Милан», «Интер» и «Ювентус» поделят между собой первые три строчки, следовательно, только одна путевка остается вакантной. На нее имеется сразу четыре претендента – «Рома», «Лацио», «Наполи» и «Аталанта», и в этой борьбе неаполитанцы явно фаворитами не являются.

На неделе «Наполи» бесславно вылетел из Кубка Италии – после нулевой ничьей в Неаполе выстоять в Бергамо не удалось. Обескровленный кадровыми потерями в обороне неаполитанский клуб проиграл 1:3 и пропустил вперед «Аталанту», а сам Гаттузо вплотную приблизился к отставке, вполне вероятно, что сегодняшняя встреча может стать для него последней у руля «Наполи».




Ювентус

«Ювентус» также выдающегося успеха пока не имеет в чемпионате – команда Андреа Пирло не является главным претендентом на скудетто. К старту 22-го тура «старая синьора» подходит на третьей строчке в таблице с 42 очками в активе. Лидер «Милан» ушел вперед на семь баллов, на пять очков больше у второго «Интера», но при этом чемпион Италии имеет еще матч в запасе.

В последнем туре «Ювентус» сместил с третьего места «Рому», обыграв римлян со счетом 2:0 на своем поле. Таким образом «старая синьора» добыла третью победу кряду в чемпионате, не пропустив в этих поединках ни одного гола. Также «Ювентус» пробился в финал Кубка Италии – после победы 2:1 над «Интером» в гостях «Юве» удержал нужную нулевую ничью на своем поле в ответном матче.





Статистика

В двух последних очных встречах в Неаполе команды забивали по три мяча

Только в одном из пяти последних домашних матчей «Наполи» забивал менее двух голов

Только в одном из 19 последних домашних матчей «Наполи» не смог забить в ворота «Ювентуса»

Только в одном из семи последних матчей «Ювентус» забивал менее двух мячей




Прогноз

«Наполи» потерял двух основных центральных защитников в лице Калиду Кулибали и Костаса Маноласа, с чем и связаны во многом последние неудачи команды. Сегодня перспективы также у неаполитанцев не самые радужные, учитывая накал в борьбе за призовые места и уровень соперника. Избежать проблем у своих ворот будет практически нереально, так что «Наполи» явно будет готовиться дать бой «Ювентусу» в атаке, где дела у неаполитанцев идут куда лучше.

В обороне ни одна из команды отсиживаться не будет, биться оба соперника будут за три очка, так что есть смысл рассчитывать на голы в большом количестве.

Я считаю, что голы в матче будут. Прогноз – победа гостей + тотал 1.5 больше. Такой исход предлагается с коэффициентом 2.62
7
Повторить за 2.65