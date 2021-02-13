Сегодня в 20:30 состоится матч «Сити» и «Тоттенхэма» в АПЛ. Букмекеры ждут 16-ю победу команды Гвардиолы подряд, кэф – 1.37 против 9.30 у команды Моуринью!

Но в личных встречах «Тоттенхэм» не проигрывает последние три матча (две сухие победы и ничья) – ставка на Х2 идет за 3.58! Валуй? Не рискуй и заряжай фрибет 3000 рублей от наших друзей в Pin-Up.ru.

Еще варианты ставок по статистике:

1. «Обе забьют (да)» – 1.99. Ставку выбрали более 12% пользователей Betting Insider – это второй самый популярна ставка на матч.

2. ТМ (3,5) – 1.48. В последних пяти личных встречах было забито 16 мячей (3,2 в среднем за игру).

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