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Сегодня в 20:30 состоится матч «Сити» и «Тоттенхэма» в АПЛ. Букмекеры ждут 16-ю победу команды Гвардиолы подряд, кэф – 1.37 против 9.30 у команды Моуринью!
Но в личных встречах «Тоттенхэм» не проигрывает последние три матча (две сухие победы и ничья) – ставка на Х2 идет за 3.58! Валуй? Не рискуй и заряжай фрибет 3000 рублей от наших друзей в Pin-Up.ru.
Еще варианты ставок по статистике:
1. «Обе забьют (да)» – 1.99. Ставку выбрали более 12% пользователей Betting Insider – это второй самый популярна ставка на матч.
2. ТМ (3,5) – 1.48. В последних пяти личных встречах было забито 16 мячей (3,2 в среднем за игру).
⏰ Начало матча в 20:30 – успей использовать фрибет 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣
Как работает фрибет:
- не более 100% от суммы ставки;
- минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
- условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
- начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.