Помните Пиняева, который ездил в «МЮ» и снимался в «КраСаве»? Он рекламирует аккаунт с договорными матчами Инстаграме

Betting Insider не раз предупреждал: договорные матчи невозможно найти в интернете. Все инсайды от игроков и тренеров сводятся к одному – к мошенничеству. Не убедили? Прочитайте, как один из наших пользователей проиграл 60 тысяч рублей на якобы «договорном» матче – вы наверняка не захотите оказаться на его месте, в гробовой тишине просидев полтора часа после слива всех денег.

К сожалению, мошенников не становится меньше. Часто в серых схемах замешаны несовершеннолетние, однако Betting Insider впервые видит, чтобы договорные матчи рекламировались в аккаунте молодого футболиста.





Сергей Пиняев – молодая звезда «Чертаново» из ФНЛ. Вы наверняка запомнили его по выпуску «КраСавы», в котором он поехал на стажировку в «МЮ». В 14 лет он успел сфотографироваться с Полем Погба и Хуаном Матой, попасть в заявку клуба ФНЛ на сезон и (зачем-то) прорекламировать в Инстаграме аккаунт с договорными матчами.

«Доступ к определенной информации позволяет знать исход матчей задолго до начала этих матчей» – говорится в описании профиля. «Все, что скрыто в футболе, публикуется тут» – заявляет верифицированный аккаунт нападающего на 50 с лишним тысяч подписчиков. Аккаунт закрытый: Betting Insider пока не удалось узнать, какой информацией располагает Сергей, ведь российский футбол взял паузу на три месяца. Возможно, Пиняев намекает на инсайды из «МЮ»?





Betting Insider напоминает, что организаторам договорных матчей грозит уголовная ответственность. Продажа информации о таких играх попадает под статью о мошенничестве. Гарантированного выиграть на ставках невозможно: если вы не уверены в своих силах, попробуйте свои силы прогнозирования на виртуальном счете Betting Insider.

Обновление: в 00:35 Пиняев удалил Stories с рекламой договорных матчей.

Обновление 2: в 00:50 Пиняев заявил о взломе аккаунта. Betting Insider обратился за комментариями к Сергею, но пока не получит ответ.



Обновление 3: Пиняев удалил Stories и заявил о взломе аккаунта. Но Betting Insider все равно напоминает: договорных матчей нет. Защищайте свои аккаунты (в том числе, в букмекерской конторе) двухфакторной аутентификацией

Что будет с Пиняевым за продажу договорных матчей? Давайте обсудим в комментариях!

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