У «Юве» только пятая атака в Серии А, пропущено – 43 гола. Статистический дайджест проблем, которые будет решать Пирло

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Несмотря на чемпионство в Серии А, «Ювентус» после вылета в ⅛ финала Лиги чемпионов отправил Маурицио Сарри в отставку. Увольнение связано не только с неудачей в ЛЧ, но и неуверенным выступлением в чемпионате. Betting Insider выяснил, в чем минусы «Юве», и какие проблемы предстоит решить новому тренеру команды Пирло.

43 пропущенных гола – худший результат за 10 лет

Проблемой «Ювентуса» в завершившемся сезоне стала оборона. В чемпионские годы «Юве» не пропускал больше 30 голов, а в прошлом позволил забить соперникам 43 мяча. Последний раз так много (47) туринцы пропускали в сезоне-2010/11, когда заняли седьмое место.

При этом «Юве» 47% мячей пропустил в последние 30 минут. Так много на этом отрезке матча в Серии А не пропускал никто. Причинами этого явления могли стать:

Потеря концентрации;

Неверная тактика;

Несвоевременные замены;

Усталость игроков.

Недочеты есть и в тактическом построении при розыгрыше стандартных положений у своих ворот. «Юве» пропускает со стандартов чаще (40% голов), чем СПАЛ, «Кальяри», «Лацио», «Милан», «Наполи» и «Интер».

Учитывая эти два статистических показателя, можно ловить пропущенный гол «Юве» на последних минутах матча, а также пропущенный гол со стандарта в лайве.

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«Ювентус» пропускал минимум два гола в 11 матчах и одержал всего четыре разгромных победы

С атакой на первый взгляд у туринцев все неплохо – 76 голов в сезоне. Но это лишь пятый результат в Серии А, несмотря на то, что у них есть Криштиану с лучшим индексом Instat в лиге (347). По голам с игры «Ювентус» и вовсе только шестой – «Аталанта», «Сассуоло», «Лацио», «Интер» и «Рома» забивают больше.

Betting Insider проанализировал последние пять сезонов и выяснил, что прошлый для «Юве» действительно стал худшим – меньше «сухих» матчей, меньше уверенных побед и больше пропущенных голов.

Количество сухих игр:

2015/16 – 22;

2016/17 – 18;

2017/18 – 22;

2018/19 – 16;

2019/20 – 12.

Отметим, что «сухих» матчей в этом сезоне в Серии А меньше только у «Интера» и «Удинезе» – по 14.

Количество матчей, в которых было пропущено два и более гола:

2015/16 – 4;

2016/17 – 5;

2017/18 – 7;

2018/19 – 7;

2019/20 – 11.

Число таких игр резко выросло, грузить на индивидуальный тотал соперника «Юве» было выгодно. Отметим, что туринцы пропускали два и не от самых сильных команд – «Верона», «Сассуоло», «Удинезе», «Кальяри».

Источник: https://football.ru/p/amp...

Фора (-2,5). Количество побед с разницей в три и более мяча:

2015/16 – 8;

2016/17 – 8;

2017/18 – 9;

2018/19 – 5;

2019/20 – 4.

«Аталанта» оформила 9 разгромов за сезон. «Лацио», «Интер», «Рома» и «Милан» тоже громили соперников чаще, чем «Ювентус».

Фора (-1,5). Количество побед с разницей в два и более мяча:

2015/16 – 18;

2016/17 – 18;

2017/18 – 20;

2018/19 – 14;

2019/20 – 12.

И тут туринцы не лидеры Серии А – «Интер» и «Аталанта» побеждали с форой в два мяча 14 раз.

Итог

Несмотря на проблемы «Юве», команда по прежнему считается главным фаворитом в борьбе за чемпионство в Серии А. Букмекеры уже открыли линию на победителя чемпионата-2020/21 – на «Юве» можно поставить с кэфом 1.50.