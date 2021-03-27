Букмекеры открыли линию на замену Пирло в «Ювентусе». Гвардиола — главный фаворит

После поражения от «Беневенто» (0:1) зашаталось кресло над главным тренером «Ювентуса», пишут итальянские СМИ. Его дальнейшая судьба зависит от того, останется ли туринский клуб в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Напомним, ранее «Юве» вылетел из ЛЧ, уступив «Порту» в 1/8 финала.

Компания Betfair уже открыли линию на нового главного тренера туринцев. Наибольшие шансы возглавить чемпионов Италии — у наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. На него дают коэффициент 5.0. В списке также Юлиан Нагельсманн (рулевой «Лейпцига») и Ральф Хазенхюттль (тренер «Саутгемптона»).

Хосеп Гвардиола — 5.0 (вероятность 20%);

(вероятность 20%); Юлиан Нагельсманн — 7.0 (14%);

(14%); Ральф Хазенхюттль — 11.0 (9%).

Как думаете, сохранит ли Пирло свой пост по итогам сезона?