Betting Insider

Букмекеры открыли линию на замену Пирло в «Ювентусе». Гвардиола — главный фаворит

автор Юрий Еремичев

После поражения от «Беневенто» (0:1) зашаталось кресло над главным тренером «Ювентуса», пишут итальянские СМИ. Его дальнейшая судьба зависит от того, останется ли туринский клуб в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Напомним, ранее «Юве» вылетел из ЛЧ, уступив «Порту» в 1/8 финала. 

Компания Betfair уже открыли линию на нового главного тренера туринцев. Наибольшие шансы возглавить чемпионов Италии — у наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. На него дают коэффициент 5.0. В списке также Юлиан Нагельсманн (рулевой «Лейпцига») и Ральф Хазенхюттль (тренер  «Саутгемптона»). 

  • Хосеп Гвардиола — 5.0 (вероятность 20%);
  • Юлиан Нагельсманн — 7.0 (14%);
  • Ральф Хазенхюттль — 11.0 (9%). 

Как думаете, сохранит ли Пирло свой пост по итогам сезона? 

Комментарии
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
Ну изначально было ясно, справедливости ради,что для Пирло рано быть главным и тем более для таких клубов.
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
А Гвардиола вроде чуть ли не клялся, что не уйдет из Сити) А сейчас его букмекеры рассматривают в возможного главного тренера Ювы))
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